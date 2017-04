En novembre 2016, la présidente du Front National débarque à La Réunion. De son arrivée à son départ, en passant par des rencontres et échanges avec des chefs d'entreprise, aucune perturbation notable n'est survenue. On est loin des précédents venues du Front National dans l'Outre-Mer. Marine Le Pen avait également eu l'occasion de partager un repas dans un temple tamoul et de s'entretenir avec André Thien ah Koon et Ibrahim Patel.

Retrouvez nos reportages sur le premier et deuxième jour de la visite de Marine Le Pen sur l'île.