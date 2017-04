Dimanche 1er mai 2011, le pape Benoît XVI officie la cérémonie de béatification de Jean-Paul II. Comme partout dans le monde, les catholiques de La Réunion suivent ce moment avec une grande ferveur (Jean-Paul II lors de sa visite à La Réunion en mai 1988 - Photo archives RB)

Dimanche 1er mai 2011, le pape Benoît XVI officie la cérémonie de béatification de Jean-Paul II. Comme partout dans le monde, les catholiques de La Réunion suivent ce moment avec une grande ferveur (Jean-Paul II lors de sa visite à La Réunion en mai 1988 - Photo archives RB)

À La Réunion les cérémonies pour la béatification commence dès le vendredi soir 29 avril. Elles se poursuivent le samedi 30 avril avec des veillées de prière pdans plusieurs lieux de cultes. Le point d'orgue de cette célébration a lieu le dimanche 1er mai, jour de la béatification.

Jean-Paul II est mort le samedi 2 avril 2005 à 23 heures de La Réunion (21 heures 37 heure de Paris et de Rome). Il était âgé de 84 ans et avait été élu pape le 16 octobre 1978. L'annonce de sa mort avait provoqué une immense émotion dans le monde catholique. Jean-Paul II (qui était venu à La Réunion les 1er et 2 mai 1989) a laissé de lui le souvenir d'un homme de foi et de paix qui avait instauré le dialogue avec les autres grandes religions.

www.ipreunion.com