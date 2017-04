Voici les titres développés ce lundi :



- Syndicats : entre revendications traditionnelles et opposition au FN pour ce 1er mai 2017

- Football - Dominique Veilex veut un retour gagnant avec les Tangos

- Le syndicat organise un rassemblement le 3 mai prochain - UNEF : "Pas une voix pour l'extrême-droite !"

- Ça s'est passé un 1er mai - 2011 - Jean-Paul II est béatifié

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - De la pluie et du vent pour la fête du travail

La Fête du travail, "particulière", tombe en plein entre-deux-tours - Syndicats : entre revendications traditionnelles et opposition au FN

L'intersyndicale est unanime : ce 1er mai est particulier. Par le hasard du calendrier d'une part puisque la France et La Réunion ont la tête dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Mais il sera également marqué par l'appel plus ou moins explicite de s'opposer au Front National, présent au second tour du scrutin. Nous avons demandé à l'intersyndicale FSU-CGTR-FO-UNEF si des actions de toute nature étaient ou non prévues à l'issue du résultat annoncé le soir du dimanche 7 mai. Pour l'heure, il s'agira d'étudier les sujets de société qui seront posé sur la table, lors des 100 premiers jours de la nouvelle présidence et de réserver le 1er mai aux revendications traditionnelles.

Le nouveau coach de l'Excelsior connaît bien La Réunion - Football - Dominique Veilex veut un retour gagnant avec les Tangos

Saint-Joseph compte un habitant de plus. Il s'agit en l'occurrence de Dominique Veilex qui devient coach de l'Excelsior, pensionnaires de la D1R de football. L'homme connaît bien La Réunion. Il a foulé les pelouses au début des années 80 en tant que joueur de l'AS Saint-Philippe et ensuite dans les années 90 en tant qu'entraîneur de la Possession.

Le syndicat organise un rassemblement le 3 mai prochain - UNEF : "Pas une voix pour l'extrême-droite !"

En vue du second tout de l'élection présidentielle, le syndicat étudiant UNEF Réunion, accompagné de l'intersyndicale CGTR-CFDT-UNSA-UNL, des associations Orizon, Solidatité étudiante, de la Ligue de l'enseignement et celle des Droits de l'Homme, invite au rassemblement contre le Front national ce mercredi 3 mai 2017 à 18 heures, sur le parvis des Droits de l'Homme de Champ Fleuri à Saint-Denis.

Ça s'est passé un 1er mai - 2011 - Jean-Paul II est béatifié

Dimanche 1er mai 2011, le pape Benoît XVI officie la cérémonie de béatification de Jean-Paul II. Comme partout dans le monde, les catholiques de La Réunion suivent ce moment avec une grande ferveur

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - De la pluie et du vent pour la fête du travail

Le ciel sera encore teinté de gris, si l'on se fie aux prévisions avancées par Météo-France pour ce 1er mai 2017. De la pluie est à prévoir dès les premières heures de la journée. Le vent reste assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 70km/h.