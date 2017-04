En vue du second tout de l'élection présidentielle, le syndicat étudiant UNEF Réunion, accompagné de l'intersyndicale CGTR-CFDT-UNSA-UNL, des associations Orizon, Solidatité étudiante, de la Ligue de l'enseignement et celle des Droits de l'Homme, invite au rassemblement contre le Front national ce mercredi 3 mai 2017 à 18 heures, sur le parvis des Droits de l'Homme de Champ Fleuri à Saint-Denis.

"Ce dimanche 23 avril 2017, à l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle, la candidature du Front National réalise un score historique lui permettant d’accéder au second tour avec 21,43% sur le plan national. Dans notre île, malheureusement, le score de Le Pen dépasse même les 23,46%. Nul doute que Marine Le Pen aura su capitaliser sur la misère omniprésente dans le territoire" déplore la présidente de l'UNEF Réunion, Samantha Pothin.

"Cet exploit d'un parti fasciste en France doit conduire l'ensemble de la classe politique à se remettre en question car l’extrême droite continuera de progresser tant que les politiques mises en œuvre ne permettront pas d’améliorer concrètement le quotidien des travailleurs, des jeunes et des familles. L’objectif de ce rassemblement sera de marquer notre opposition à la présence du Front National au second tour de l’élection Présidentielle et, par la même, appeler à faire battre Marine Le Pen dans les urnes le 7 mai 2017" écrit-elle encore.

"Les Réunionnais ne doivent pas se tromper, le Front National n’est pas et ne sera jamais une réponse aux difficultés qu’ils rencontrent. Ce parti fasciste et xénophobe a besoin de la misère pour vivre, il n’apportera aucune solution, il continuera de diviser et de stigmatiser. Le Front National demeure un danger pour la démocratie, la liberté d’expression, la liberté de la presse ou encore la liberté syndicale" termine la présidente du syndicat étudiant.