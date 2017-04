Le ciel sera encore teinté de gris, si l'on se fie aux prévisions avancées par Météo-France pour ce 1er mai 2017. De la pluie est à prévoir dès les premières heures de la journée. Le vent reste assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 70km/h. Ci-après, le bulletin complet.

Le ciel sera encore teinté de gris, si l'on se fie aux prévisions avancées par Météo-France pour ce 1er mai 2017. De la pluie est à prévoir dès les premières heures de la journée. Le vent reste assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 70km/h. Ci-après, le bulletin complet.

Pour ce jour de la fête du travail, en début de journée, des pluies passagères, venant de l'océan, sont présentes essentiellement sur le Sud sauvage et le Sud-Est du département. Ces précipitations parfois tenaces et poussées par une vent de Sud-Est soutenu se maintiennent au fil des heures et ont bien du mal à se dissiper.

Sur le reste du département, l'activité en journée est peu marquée et les averses disparates dans les hauts. Les côtes exposées au vent bénéficient d'un temps plus ensoleillé mais au prix d'un vent désagréable.



Les températures maximales atteignent 15°C au Volcan et 24 à 28°C sur le littoral.





Le vent de Sud-Est est assez fort avec des rafales de l'ordre de 60 à 70km/h sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest.



La mer est agitée à forte sur l'Ouest et le Sud avec une houle de Sud-Sud-Ouest proche des 2mètres.