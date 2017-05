Dès les premières heures de la matinée, plusieurs centaines de fidèles se sont rendus sur le site de la Vierge Noire pour assister à la traditionnelle messe du 1er mai, assurée par Monseigneur Aubry. La cour de la paroisse était noire de monde et silencieuse, à l'écoute de la prêche de l'évêque. Beaucoup de croyants s'adressent à la Vierge Noire afin qu'elle accorde grâces et miracles.

Si les fidèles sont chaque année si nombreux le 1er mai su côté de la Rivière des Pluies, c'est d'abord pour rendre hommage à la Vierge Noire, réputée pour accorder grâces et miracles à celles et ceux qui la prient. Cette année, les croyants n'ont pas dérogé à la tradition et se sont rendus par centaines à la messe assurée par l'évêque de La Réunion.

Durant sa prêche, ce dernier est d'ailleurs revenu sur l'acte de vandalisme qui a touché la statue de la Madone début avril. Monseigneur Aubry a assuré qu'il fallait "pardonner à celui qui avait ça".

Pour rappel la statue de la Madone avait été jetée à terre, acte perpetré par un déséquilibré. La croix du jubilé avait elle aussi été cassée.

