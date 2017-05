Au cours de 41 contrôles mobilisant 148 policiers, les services de la Direction départementale de sécurité publique a relevé 110 infractions au code de la route ainsi que 19 délits lors de ces trois jours de week-end prolongé.

Au cours de 41 contrôles mobilisant 148 policiers, les services de la Direction départementale de sécurité publique a relevé 110 infractions au code de la route ainsi que 19 délits lors de ces trois jours de week-end prolongé.

Saint-Denis : 47 infractions ont été relevées, dont 5 excès de vitesse, 2 feux rouges, 1 défaut de permis de conduirevLes forces des Polices locales ont également procédé à des contrôles sur les autres circonscriptions de sécurité publique, notamment sur le chef-lieu permettant la constatation de 21 infractions, dont 7 délits, notamment pour 4 alcoolémies délictuelles (taux entre 0,88 et 1,29 mg d'alcool par litre d'air expiré) et 3 défauts de permis de conduire.

Saint André : constatation de 9 infractions, dont 1 défaut de permis de conduire et 1 défaut d'assurance.

Saint Pierre : constatation de 14 infractions, notamment pour 3 alcoolémies délictuelles (taux entre 0,87 et 0,97 mg d'alcool par litre d'air expiré) et 1 défaut de permis de conduire, ainsi que 2 alcoolémies contraventionnelles, 1 défaut d'assurance et un excès de vitesse.

Le Port : constatation de 19 infractions, notamment pour 2 alcoolémies délictuelles (taux 0,95 et 1,26 mg par litre d'air expiré), 3 excès de vitesse, 2 défauts de Permis de conduire et 1 défaut d'assurance