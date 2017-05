Lundi 2 mai 2011, le président américain annonce la capture par son armée et la mort d'Oussama Ben Laden au Pakistan. L'homme avait organisé les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center à New-York. Son corps est ensuite largué en mer par l'armée américaine afin de son lieu de sépulture ne devienne pas une zone de pèlerinage

Lundi 2 mai 2011, le président américain annonce la capture par son armée et la mort d'Oussama Ben Laden au Pakistan. L'homme avait organisé les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center à New-York. Son corps est ensuite largué en mer par l'armée américaine afin de son lieu de sépulture ne devienne pas une zone de pèlerinage

La nouvelle de la mort d'Oussama Ben Laden secoue la planète. Les circonstances de son arrestation et du devenir de son corps aussi. Même si Oussama Ben Laden était vu comme l'ennemi public du monde occidental et le mentor de certains extrémistes musulmans, l'assaut du commando américain suscite des questions parmi les musulmans de La Réunion et les défenseurs des droits de l'homme, autant sur les faits et que sur la philosophie qui les a guidé. Ils auraient préféré "qu'on l'arrête et qu'on le juge. On aurait peut-être appris quelque chose", expliquait-on à l'époque.

