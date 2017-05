BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi :



- Vous ne pourrez pas dire "Je ne savais pas" - Du danger de croire que Marine Le Pen serait devenue fréquentable

- Paquet neutre : les ventes de cigarettes toujours au beau fixe

- Twitter et Bloomberg s'associent dans l'information vidéo

- Ça s'est passé un 2 mai - 2011 - Ben Laden est abattu par l'armée américaine

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps pluvieux prédomine

Vous ne pourrez pas dire "Je ne savais pas" - Du danger de croire que Marine Le Pen serait devenue fréquentable

Quinze ans après la première qualification du Front National au second tour de l'élection présidentielle, l'histoire semble loin de se répéter. Si, en 2002, le barrage à l'extrême droite a joué son rôle, le scénario pourrait désormais ne plus se reproduire. Cette presque victoire du FN s'est construite sur une stratégie de banalisation et de dédiabolisation, qui conduirait aujourd'hui penser que Marine Le Pen serait devenue fréquentable. Et pourtant, le vernis des apparences n'est jamais loin de se craqueler complètement.

Il n'influence pas tous les fumeurs - Paquet neutre : les ventes de cigarettes toujours au beau fixe

Depuis le 1er janvier 2017, les présentoirs des buralistes sont teintés de noir. Le paquet neutre a fait son apparition dans les bureaux de tabac français, après le vote de la loi santé de Marisol Touraine. L'objectif premier de l'emballage : empêcher les plus jeunes de commencer la cigarette. Si l'impact de la mesure sur la baisse du tabagisme n'est pas encore mesuré, la vente de tabac est repartie à la hausse, selon les chiffres émis par les cigarettiers.

Twitter et Bloomberg s'associent dans l'information vidéo

Le site de microblog Twitter et l'agence d'informations financières Bloomberg ont annoncé lundi le lancement d'un site d'information vidéo en continu visant notamment à diversifier l'offre de produits de Twitter.

Ça s'est passé un 2 mai - 2011 - Ben Laden est abattu par l'armée américaine

Lundi 2 mai 2011, le président américain annonce la capture par son armée et la mort d'Oussama Ben Laden au Pakistan. L'homme avait organisé les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center à New-York. Son corps est ensuite largué en mer par l'armée américaine afin de son lieu de sépulture ne devienne pas une zone de pèlerinage

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le temps pluvieux prédomine

La journée s'annonce pluvieuse si l'on en croît les prévisions de Météo-France pour ce mardi 2 mai 2017. La mi-journée devrait être le moment de la journée le plus humide, avec de la pluie prévue sur les hauteurs et le littoral. Les températures maximales ne dépassent pas les 26 degrés. Le vent reste présent avec des rafales atteignant 70km/h par endroits. Ci-après, le bulletin complet.