La journée s'annonce pluvieuse si l'on en croît les prévisions de Météo-France pour ce mardi 2 mai 2017. La mi-journée devrait être le moment de la journée le plus humide, avec de la pluie prévue sur les hauteurs et le littoral. Les températures maximales ne dépassent pas les 26 degrés. Le vent reste présent avec des rafales atteignant 70km/h par endroits. Ci-après, le bulletin complet.

Cette journée risque d'être la plus humide de la semaine.



La Réunion est concernée par un axe pluvieux réactivé, arrivée au cours de la nuit de lundi à mardi et qui intéresse le Nord-Est et l'Est de l'île. L'activité pluvieuse devrait être maximale en cours de journée sur la moitié Est du département de la bande littoral aux hauteurs.



De plus, les paquets nuageux pris dans le flux de Sud-Est continuent de concerner la façade au vent, soit de Saint-Leu aux flancs du Volcan en passant par Saint-Pierre et les hauteurs attenantes.





Sur le reste de l'île, le temps est souvent nuageux avec en matinée des précipitations plus éparses et globalement sur les hauteurs. L'après-midi l'activité pluvieuse est plus importante sur ces mêmes zones de La Possession à Saint-Leu.



Le vent de secteur Sud-Est est toujours assez fort localement fort avec des rafales de l'ordre de 60 à 70km/h sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest.



La mer est agitée à forte sur l'Ouest et le Sud, au vent et au déferlement d'une petite houle de Sud-Sud-Ouest qui continue de s'amortir. Un deuxième train de houle de Sud-Est qui s'amplifie pour atteindre les 2m intéresse le Sud-Est et l'Est de l'île.