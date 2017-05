À compter de 18 heures ce mardi 2 mai 2017, une vigilance fortes pluies prendra effet sur les régions Sud-Ouest, Sud et Est de l'île. Les averses déjà localement modérées sur la moitié est de l'île devraient gagner en intensité, indique Météo France. Suite aux précipitations, des radiers ont déjà été fermés à Saint-Joseph.

"En soirée et durant la nuit prochaine, de fortes pluies sont attendues sur les régions Sud-Ouest, Sud et Est de l'île" précise le bulletin de Météo France. Les averses, déjà présentes sur la moitié est du département, devraient s'intensifier et se maintenir dans la nuit. Elles pourront prendre localement un caractère orageux.

Ces précipitations débarquent sur des sols déjà "saturés suite aux pluies de ces derniers jours".

Suite à ces fortes pluies, plusieurs radiers ont été fermés à la circulation à Saint-Joseph : chemin des Prunes, chemin Grosset, chemin Solitaire, radier Fusible et radier de la piscine. La réouverture des radiers se fera de manière progressive, en fonction de la décrue,