BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 3 mai 2017



- Après la Sicile, La Réunion : une mission scientifique d'envergure sur le Piton de la Fournaise

- Saint-Benoît - Un gramoune agressé et cambriolé à Bras-Canot

- Deux candidats assis face-à-face et 14 caméras pour filmer "le" débat avant le second tour de la présidentielle

- Des danseurs péi au concours national handidanse du 16 au 18 mai à Bourges

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Fortes pluies toute la journée

Après la Sicile, La Réunion - Une mission scientifique d'envergure sur le Piton de la Fournaise

Du 2 au 21 mai 2017, une mission d'envergure de tomographie électrique prendra ses quartiers sur le Piton de la Fournaise. Après une première expérimentation sur l'Etna, en Sicile, c'est au tour de La Réunion de passer sous le rader de ce protocole qui plongera jusqu'à 900 mètres de profondeur. L'objectif : mettre en images la structure superficielle de l'édifice pour mieux comprendre les risques associés à un potentiel glissement.

Saint-Benoît - Un gramoune agressé et cambriolé à Bras-Canot

Ce mardi 2 mai 2017, un gramoune a a été violemment agressé et cambriolé dans le secteur de Bras-Canot, à Saint-Benoît. Il a été pris en charge par les secours. Lesvoleurs seraient repartis au volant du véhicule de leur victime.

Deux candidats assis face-à-face et 14 caméras pour filmer "le" débat avant le second tour de la présidentielle

Il y aura 14 caméras, dont l'une qui filmera l'arrivée des candidats à l'extérieur : dans un studio de la Plaine Saint-Denis, au nord de Paris, les techniciens mettaient la dernière main mardi à l'organisation millimétrée du débat Macron-Le Pen du 3 mai.

Des danseurs péi au concours national handidanse du 16 au 18 mai à Bourges

Les membres de l'association sportive culturelle de la personne handicapée ASCPH) s'envoleront pour Bourges le 16 mai afin de participer au concours national handidanse qui aura lieu du mardi 16 mai au jeudi 18 mai. Les danseurs péi seront confrontés à l'élite de l'handidanse nationale

Selon le dernier résumé climatologique mensuel, en avril, les températures ont grimpé

Selon le dernier résumé climatologique mensuel de Météo France, le mois d'avril 2017 a été marqué avec des températures élevées pour la saison. L'événement du mois : des rafales de vent au Port qui ont soufflé jusqu'à 91 km/h, un record pour un mois d'avril. Côté pluies, le bilan est contrasté avec une région de l'ouest excédentaire et les hauts de l'est déficitaires.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Fortes pluies toute la journée

Il ne fera pas beau, mais alors vraiment pas beau. C'est ce que prévoit Météo France en annonçant de fortes pluies tout au long de la journée de ce mercredi 3 mai 2017