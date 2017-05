Ce mercredi 3 mai 2017, le Cra (Centre de ressources et d'appui du risque requin) a indiqué qu'un requin bouledogue était actuellement sédentarisé à proximité de l'herbier de la passe de l'Ermitage. Long de 80 centimètres, le squale juvénile devrait être prochainement prélevé. Nous publions ci-dessous le communiqué du centre.

Suite aux observations répétées d’un bouledogue juvénile dans la passe de l’Ermitage par un certain nombre d’usagers du lagon, l’État, au côté de la commune, a mis en place des moyens humains et techniques afin de prélever ce requin de 80 cm localisé et sédentarisé à proximité de l’herbier de la passe de l’Ermitage.

Cette action est réalisée sous maîtrise d’œuvre du CRPMEM, en coordination avec les Maîtres-Nageurs Sauveteurs de la ville de Saint Paul, la RNMR, la ligue de Surf au travers de son dispositif Vigie Requin Renforcé, et l’appui du CRA pour la coordination globale.