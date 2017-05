Il ne fera pas beau, mais alors vraiment pas beau. C'est ce que prévoit Météo France en annonçant de fortes pluies tout au long de la journée de ce mercredi 3 mai 2017. Nous publions ci-après le communiqué des météorologues (photo d'illustration)

"Fortes Pluies. Un temps pluvieux et instable se maintient une bonne partie de la journée sur une grande partie de l'île. En effet la majeure partie de la Réunion, relief compris, sera concernée par de fortes précipitations pouvant prendre un caractère orageux. En journée le temps évoluera peu, les intervalles de temps sec ne seront pas durables.

Il faudra attendre la nuit suivant pour voire une amélioration se dessiner.Seule la région Ouest, approximativement de saint Louis au Port sera un peu épargné avec des pluies plus épisodiques et plus modestes. Le vent reste assez fort, sur les régions nord et sud avec des rafales. De brusques et violentes rafales de vent sont également possibles aux voisinages des grains orageux. La mer est agitée sur les zones ventées et au déferlement d'une houle de sud-sud-est comprise entre 1.5m et 2m."