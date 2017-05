Pour sa 25ème édition, le Grand Raid s'offre un petit coup de frais : nouveau logo et nouvelle course sont au programme de cette édition 2017. Mais que les férus de la diagonale des fous se rassurent ! Les trois courses habituelles sont toujours prévues, avec des tracés et dénivelés toujours plus impressionnants.

Pour sa 25ème édition, le Grand Raid s'offre un petit coup de frais : nouveau logo et nouvelle course sont au programme de cette édition 2017. Mais que les férus de la diagonale des fous se rassurent ! Les trois courses habituelles sont toujours prévues, avec des tracés et dénivelés toujours plus impressionnants.

Cette année, cela fera 25 ans que les fous déambulent sur les sentiers de l'île, gravissant les montagnes et traversant les cirques. Pour fêter cet anniversaire, le Grand Raid fait peau neuve avec un nouveau logo coloré en bleu, jaune, rouge et noir.

Nouveautés aussi dans les courses, avec l'arrivée du Zembrocal Trail. Une première : il s'agit d'une course en relais qui ira du Domaine Vidot jusqu'au stade de la Redoute. 100 équipes de 3 personnes - dont 20 % de femmes - se sont inscrites. Les participants sont invités à indiquer l'ordre des relayeurs à partir du 1er juin, date de la mise en ligne du certificat médical. Ils auront alors jusqu'au 15 septembre pour le déterminer, aucun changement ne sera ensuite possible.

Du côté de la Diagonale des Fous, 2700 personnes sont inscrites dont 10 % de femmes. Pour le Trail de Bourbon, ils sont 1420 et sur la Mascareignes 1770.

Cette année, une randonnée menée par la fédération sportive de l'Ufolep, se tiendra également dans le cadre du Grand Raid. Prévue pour le dimanche 22 octobre 2017, elle partira de l'école Evariste de Parny, à Saint-Paul pour rejoindre La Redoute dans la même journée, avant 15 heures. Les inscritions sont ouvertes sur le site de l'Ufolep 974.