4 mai 1945 - Le poète et universitaire réunionnais Raphaël Barquisseau est l'académie des sciences d'outre-mer. Il est alors âgé de 57 ans. Il sera élu président de cette instance en 1960.

Raphaël Barquisseau a aussi été fondateur-secrétaire général de l'Académie de la Paix et organisateur de soirées poétiques à Paris. Il est également connu pour son soutien à la communauté réunionnaise émigrée en métropole. Il a été directeur et rédacteur en chef de L'Écho de la Réunion, le premier journal de liaison créé pour les Réunionnais émigrés.

Il est né le 4 juin 1888 à Saint-Pierre. Il meurt à Paris le 20 novembre 1961, laissant une trentaine d'ouvrages dont quatre seront couronnés par l'Académie française.

Les principales oeuvres de Raphaël Barquisseau sont : Enfance aux Îles, L'Année mélancolique, Les poèmes d'Asie et des îles, Le romantisme français, Le poète Lacaussade et l'exotisme tropical, Le roman colonial français et Les lettres familières de Parny.

En 1988, sa fille Hélène Minet-Barquisseau a offert à la ville de Saint-Pierre une partie de son importante bibliothèque.