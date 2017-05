BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 4 mai 2017



- Cacophonie (parfois) et pugilat verbal (souvent) - Macron à Le Pen : "la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi"

- Inexactitudes, contre-vérités et de mensonges : avantage à Marine Le Pen

- Making of de Zakaria Abdelkafi (AFP) - Il a photographié "la torche humaine"

- Tir à l'arc - Des flèches au Port

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Soleil le matin et pluie au galop l'après-midi

Cacophonie (parfois) et pugilat verbal (souvent) - Macron à Le Pen : "la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi"

A quatre jours du second tour de la présidentielle française, le débat télévisé entre les deux finalistes, le centriste Emmanuel Macron et la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen, a souvent viré à la cacophonie et au pugilat verbal.

Inexactitudes, contre-vérités et de mensonges : avantage à Marine Le Pen

Brexit, aménagements de peine, chômage, ECU, numerus clausus. .. Le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a apporté son lot d'imprécisions, d'inexactitudes, de contre-vérités et de mensonges. Et à ce jeu la grande gagnante est : Marine Le Pen

Making of de Zakaria Abdelkafi (AFP) - Il a photogaphié "la torche humaine"

Zakaria Abdelkafi est un photographe syrien arrivé à Paris en décembre 2015. Il a perdu un oeil à Alep alors qu'il essayait de faire des images de rebelles, qui tentaient de briser le siège de la ville. Ce lundi 1er mai 2017 à Paris il a photographié un policier pris dans les flammes déclenché par un cocktail molotov lancé par des casseurs. Dans le "Making of" de l'Agence France Presse (AFP - l'agence où il est photographe), il raconte l'histoire de cette image et sa propre histoire

Tir à l'arc - Des flèches au Port

C'est un sport dont on ne parle que très peu dans les médias et pourtant on compte 6 clubs sur l'île et 377 licenciés, dont 11 arbitres et une vingtaine d'entraineurs, avec une compétition tous les 15 jours sur l'année. Et les choses devraient aller encore mieux dans les mois à venir car Odile Valour, présidente des Archers Portois et Vice Présidente du comité régional, vient d'être élue au sein de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération et s'occupera de la Commission de l'Outre-Mer.

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Soleil le matin et pluie au galop l'après-midi

Le ciel se fait souriant et bleu ce jeudi matin 4 ami 2017. Le soleil sera même là. Et puis tout se gâtera en milieu de journée avec l'arrivée de la pluie. C'est en tout cas ce que prévoit Météo France