Ce mardi 2 mai 2017, la gendarmerie de Saint-Benoît a interpellé trois frères à la tête d'un important trafic de stupéfiants. Après 11 heures de perquisition, la brigade de recherches a saisi 110 kg de zamal séché, 3800 euros, des armes et des véhicules liés au trafic. Le trio, sans emploi et sans revenu depuis plusieurs années, devra répondre de ces actes devant la justice.

C'est après de "longues investigations" qu'un trio familial, domicilié à Sainte-Suzanne, a été interpellé. Chez ces trois frères, le zamal se trafiquait en famille ! Un business florissant : il aura fallu 11 heures de perquisition pour découvrir et saisir l'ensemble des preuves. Entre autres, 110 kilogrammes de zamal séché, 3800 euros, des armes, divers autres objets de valeur mais également des vécules liés au trafic.

En plus de la brigade de recherches de Saint-Benoît appuyée par l'antenne GIGN, les gendarmes mobiles de l'escadron de Saint Amand Montrond et des militaires de la compagnie ont participé à l'opération. Les frères, sans emploi et sans revenu depuis plusieurs années, devront répondre de leurs actes devant la justice.