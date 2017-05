Le ciel se fait souriant et bleu ce jeudi matin 4 ami 2017. Le soleil sera même là. Et puis tout se gâtera en milieu de journée avec l'arrivée de la pluie. C'est en tout cas ce que prévoit Météo France dont nous publions le communiqué ci-après

La Réunion se réveille sous un ciel dégagé sur une très large partie du département. Seuls les entrées maritimes de la nuit tardent à s'évacuer sur le littoral Sud-Est.

Au fil de la matinée, la couverture nuageuse s'installe à mi-pente, notamment sur les pourtours Nord et Est de l'île. Les première pluies abordent les régions de Sainte-Rose et de Saint-André. La façade Sud-Ouest bénéficie d'un temps clément.

A la mi-journée, la couverture nuageuse se densifie et les précipitations s'installent un peu partout dans les hauts, mais également dans les cirques. Les plages de l'Ouest profitent d'un ciel relativement dégagé, en revanche le Sud-Ouest est voilé. Au fil des heures, des averses parfois marquées arrosent le Nord de l'île et les hauts d'une manière générale. Les littoraux Sud et Sud-Ouest restent en marge de la zone nuageuse.

Le vent d'Est est faible à modéré, c'est un régime de brises qui prédomine sur les façades Ouest et Nord de l'île.

Les températures maximales redeviennent conformes aux normales de saison. Elles oscillent entre 27 et 30°C sur le littoral, 17 au volcan, 23°C au Brulé et à Cilaos, 16 au Maïdo et 25°C à Takamaka.

La mer est agitée à localement forte sur le Sud Sauvage, et peu agitée sur le littoral Nord-Ouest. La houle de Sud-Est laisse progressivement la place à une petite houle de Sud-Sud-Ouest.