Voici les titres développés ce vendredi :



- Macron/Le Pen - Le vote n'est plus conviction, il est ici évidence

- Mariage pour tous, adoption, droits des trans... Qu'en pensent les candidats ?

- Ça s'est passé un 5 mai - 1944 : le journal Témoignages publie son premier numéro

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil est là !

Macron/Le Pen - Le vote n'est plus conviction, il est ici évidence

Alors que se rapproche à grands pas le deuxième tour de l'élection présidentielle, les voix s'élèvent et se multiplient contre la presse. Cette presse qui voudrait, selon une pensée commune et à la mode, qu'Emmanuel Macron soit élu à tout prix. Cette presse qui ne parvient pas à comprendre que Marine Le Pen soit enfin la candidate du peuple et qu'elle redressera la France en lui redonnant sa grandeur. Cette presse qui casserait gratuitement du sucre sur le dos du FN, juste pour son bon plaisir. Les arguments fleurissent sur la toile et les avis politiques se hissent jusqu'au mépris : ceux qui voteraient Macron se voileraient la face et iraient droit dans le mur. Contrairement à l'électorat de Marine Le Pen, fort d'une volonté de réforme profonde de la France. Face à ce duel, le vote n'a pourtant - et malheureusement - pas forcément valeur à être un vote de conviction. Aujourd'hui, c'est un vote d'évidence.

Mariage pour tous, adoption, droits des trans... Qu'en pensent les candidats ?

A quelques heures du second tour de l'élection présidentielle, les débats et apparitions médiatiques s'enchaînent pour les deux candidats à l'Élysée. Entre l'économie, le terrorisme, ou l'Europe, peu de place est réservée aux sujets de société tels que les droits des personnes homosexuelles, bi et transsexuelles (LGBT). Pourtant, quatre après la proclamation du mariage pour tous en France, le Front national menace de faire reculer ce qui constituait pour l'heure des mesures d'avancée sociale pour les couples de même sexe et leurs enfants.

Ça s'est passé un 5 mai - 1944 : le journal Témoignages publie son premier numéro

S'il n'existe qu'en version électronique aujourd'hui, le journal Témoignages, organe de presse du Parti communiste réunionnais est à l'origine, par son fondateur Raymond Vergès, de l'égalité des droits entre La Réunion et la métropole. Le premier numéro paraîtra le 5 mai 1944.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil est là !

Si quelques régions sont touchées par un peu de grisaille, le soleil est majoritaire sur le territoire, selon les prévisions de Météo France pour ce vendredi 5 mai 2017. Le vent, toujours présent en rafale empêche la couche nuageuse de s'installer. Les températures maximales atteindront quant à elles 30 degrés. Ci-après, le bulletin complet.