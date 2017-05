Au cours du 1er trimestre de l'année 2017, les créations d'entreprises ont été dynamiques à La Réunion. Cette augmentation de 5,2 % met fin à trois trimestres de repli. Tous les secteurs d'activité sont concernés, mis à part l'industrie. Les immatriculations sous le statut de micro-entrepreneur sont également à la hausse. Nous publions le communiqué de l'Insee dans son intégralité ci-dessous.

Au cours du 1er trimestre de l'année 2017, les créations d'entreprises ont été dynamiques à La Réunion. Cette augmentation de 5,2 % met fin à trois trimestres de repli. Tous les secteurs d'activité sont concernés, mis à part l'industrie. Les immatriculations sous le statut de micro-entrepreneur sont également à la hausse. Nous publions le communiqué de l'Insee dans son intégralité ci-dessous.

Au 1er trimestre 2017, 1 543 entreprises ont été créées à La Réunion, soit une hausse de 5,2 %. Après trois trimestres de baisses successives, les créations d’entreprises retrouvent un niveau identique à celui du 1er trimestre 2016.

Dans les autres DOM, le nombre de créations d’entreprises augmente en Guadeloupe (+ 13,2 %), mais il diminue en Martinique (- 3,2 %) et en Guyane (- 5,0 %). Il croît également au niveau national (+ 4,4 %).



Les créations d’entreprises augmentent dans la plupart des secteurs d’activité au 1er trimestre 2017 à La Réunion : elles progressent de 3,0 % dans la construction, de 5,0 % dans le "commerce, transports, hébergement et restauration" et même de 7,0 % dans les "autres services". Ce dernier secteur génère la moitié des créations. En revanche, les créations se replient dans l’industrie (- 4,5 %).

Les créations d’entreprises sous le statut de microentrepreneur augmentent de 7,5 % par rapport au trimestre précédent. Dans le secteur des "autres services", qui concentre huit inscriptions de micro-entrepreneurs sur dix, l’augmentation est plus modérée (+ 4 %). Les créations sous ce statut sont particulièrement dynamiques ce trimestre dans le "commerce, transports, hébergement et restauration" et dans la construction. À La Réunion, le statut de microentrepreneur ne représente que 18 % des créations, contre 41 % en France.

Hors micro-entrepreneurs, les créations d’entreprises repartent aussi à la hausse (+ 4,7 %), après trois trimestres de baisses successives. En données brutes, quelle que soit la catégorie juridique, le nombre de créations est plus important au 1er trimestre 2017 qu'au trimestre précédent. En particulier, les créations de sociétés augmentent de 23 % par rapport au 4e trimestre 2016 ;

elles représentent plus d’un tiers de l’ensemble des créations. Le nombre de créations d'entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs a également fortement augmenté par rapport au trimestre précédent, mais ces créations ont été moins nombreuses qu'au 1er trimestre 2016.



Stabilité des créations sur les douze derniers mois

Sur les douze derniers mois (d’avril 2016 à mars 2017), le nombre de créations d’entreprises est stable par rapport aux douze mois précédents (d’avril 2015 à mars 2016). Dans le même temps, le nombre de créations augmente de 5,6 % au niveau national.

Sur un an, les créations d’entreprises progressent dans l’industrie (+ 7,3 %) et dans les "autres services" (+ 7,0 %). En revanche elles reculent dans la construction (- 8,0 %) et dans le "commerce, transports, hébergement et restauration" (- 7,1 %).