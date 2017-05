Ce samedi 6 mai 2017, deux hommages seront rendus à Adrien Dubosc, bodyboardeur tué par un requin sur la Pointe au Sel à Saint-Leu. Un aloha est prévu à 10 heures sur le spot de l'Ermitage et une cérémonie se tiendra sur les lieux du drame à 15 heures 30. Le geste d'adieu est organisé par le Saint-Leu Surf Club Elio Canestri. (Photo : Page Facebook d'Adrien Dubosc)

"Aloha et hommage à Adrien Dubosc" : en souvenir du jeune bodyboardeur, les usagers de l'océan et ses proches sont invités à s'unir pour sa mémoire ce samedi. Âgé de 29 ans, il a été attaqué par un requin sur la Pointe au Sel à Saint-Leu le samedi 29 avril 2017. Mordu à la cuisse et à la jambe droite, il n'a pas survécu à ses blessures.

Pour lui rendre hommage, deux moments seront organisés ce samedi. À 10 heures, les usagers d'océan sont invités à se joindre à un grand "aloha" sur le spot de l'Ermitage. En plus des surfeurs, bodyboardeurs, plongeurs, les pirogues, paddles et kayaks sont également appelés à s'unir pour célébrer la mémoire d'Adrien Dubosc au coeur de l'eau.

C'est ensuite à la Pointe au Sel, à Saint-Leu, que la famille du bodyboardeur se réunira, accompagnée de la famille du surf. Les participants sont invités à se vêtir de blanc. Un jeter de fleurs devrait clôture la cérémonie en souvenir du jeune homme. C'était la 21ème victime d'une attaque de requin depuis 2011 : neuf ont été mortelles.

