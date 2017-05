Si quelques régions sont touchées par un peu de grisaille, le soleil est majoritaire sur le territoire, selon les prévisions de Météo France pour ce vendredi 5 mai 2017. Le vent, toujours présent en rafale empêche la couche nuageuse de s'installer. Les températures maximales atteindront quant à elles 30 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Le début de journée est à nouveau gris et humide pour les régions Est et Sud-Est avec encore des entrées maritimes. Ailleurs, le temps est plutôt ensoleillé. Les nuages se développent à mi-pentes en cours de matinée, avec toujours quelques passages d'averses sur les régions entre Saint Philippe et Saint Benoit.



L'après-midi est donc nuageux sur l'intérieur de l'île, même si des éclaircies résistent un peu plus longtemps vers Mafate.



Des averses se déclenchent dans les hauts, et toujours sur la région Sud-Est. le temps reste plus ensoleillé sur la région des plages, ainsi que sur la côte Nord et Nord-Est où le vent ne laisse pas les nuages s'installer durablement.



Le vent de Sud-Est désormais modéré s'est renforcé dans la nuit, avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h sur le littoral Sud et Sud-Ouest, et Nord et Nord-Est. Régime de brises sur la côte Nord-Ouest.



Les températures maximales devraient atteindre 27 à 30°C sur le littoral, 16 à 17°C au volcan ou au Maïdo, 22 à 24°C dans les cirques.



La mer est en général agitée, localement forte sur les côtes Sud, et peu agitée sur le littoral Nord-Ouest.