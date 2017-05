Ce samedi 6 mai 2017, le traditionnel Marché de nuit de Saint-Denis se met au vert. Les 150 stands d'exposition/vente seront au rendez-vous : marché du producteur, produits péi, produits bio, épices, plantes médicinales, produits artisanaux, mode création, bien-être, boissons fraîches, restauration, mangé dann fèy banane... font partie du programme.

Ce samedi 6 mai 2017, le traditionnel Marché de nuit de Saint-Denis se met au vert. Les 150 stands d'exposition/vente seront au rendez-vous : marché du producteur, produits péi, produits bio, épices, plantes médicinales, produits artisanaux, mode création, bien-être, boissons fraîches, restauration, mangé dann fèy banane... font partie du programme.

Le programme complet de la soirée de ce samedi 6 mai :



Koté boulodrome - Initiation, démonstration cecifoot (cecifoot 974) - Inscription sur place



Animations itinérantes

20H00 à 23H00

LORKES KAROUSEL (orkès an kwiv Les cuivres de l’est)

GOSPEL (25 vocalise de l’association Koulèr gospel)



Jeu/concours

Jouez et tentez de gagner 30 entrées gratuites pour le concert de SOPRANO (samedi 27 mai 2017 à 20h00 au Petit Stade de l’Est). Retirez votre bon de participation auprès des exposants.





Stands thématiques



- CECICEFOOT (initiation, démonstration)

- PARC NATIONAL (sensibilisation / communication)

- GCOI (Groupe Chiroptères Océan Indien)

- LIFE + PETRELS (sensibilisation)

- TTR (Ti Tang Récup) : sensibilisation/ récupération/vente

- AAPPMARN (Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Rivières) : sensibilisation

- ECOLOGIE REUNION : sensibilisation/ démonstration

- SEOR : sensibilisation/ communication

- Association pour le développement des ressourceries pour l’insertion et pour l’environnement) : démonstration/ sensibilisation/ récupération

Construction avec des matériaux de récupération : exposition/vente

- LIFE + FORÊT SECHE : sensibilisation

- PARTAZ OUT L’AUTO : sensibilisation/ communication

- ORA (Observatoire Réunionnais de l’Air) : démonstration/exposition/ sensibilisation

- Beurty DUBAR (exposition/vente de produits issus de l’agriculture bio

- Mangé dann fèy banane

- Ballade en calèche (Ecurie Therméa)