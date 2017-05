Voici les titres développés ce samedi :



- Saint-André - Après la pluie, vient l'eau non potable !

- "Chez client, toutes nos félicitations !" - Attention aux arnaques sur votre boîte mail

- Caplasource a repris la route de l'océan

- Ça s'est passé un 6 mai - 2012 : François Hollande est élu Président de la République

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps en demi-teinte ce samedi

Un collectif réclame des travaux rapides de potabilisation - Saint-André - Après la pluie, vient l'eau non potable !

De l'eau marronasse et non potable qui coule du robinet : c'est le quotidien des habitants du nord de Saint-André, régulièrement sous le coup des communiqués de la Cise informant de la dégradation de l'eau. Réunis sous l'étiquette du " collectif de l'eau de Saint-André ", ils sont près de 1000 à se plaindre de la mauvaise qualité de l'or bleu. Et par extension, d'une augmentation insupportable des tarifs des factures d'assainissement. Ils demandent des travaux rapides de potabilisation et des déductions financières.

Elles usurpent parfois l'identité des banques comme le Crédit Agricole - "Chez client, toutes nos félicitations !" - Attention aux arnaques sur votre boîte mail

Même si les arnaques par mail peuvent parfois être "gros doigts", il est important de savoir les repérer et les identifier. Surtout lorsqu'elle usurpent l'identité d'organismes bancaires comme le Crédit Agricole, par exemple. En vous invitant à gagner des cadeaux ou à appeler des numéros clients : attention aux e-mails truffés de caractères spéciaux ou de fautes d'orthographe !

[PHOTOS] La tortue verte, blessée, est restée plusieurs mois à Kélonia - Caplasource a repris la route de l'océan

Les élèves de l'école Raymond Mondon de Grand-Bois à Saint-Pierre ont accompagné la jeune tortue verte baptisée Caplasource pour son retour à l'océan, après plusieurs mois passés au centre de soins Kélonia.

Ça s'est passé un 6 mai - 2012 : François Hollande est élu Président de la République

"Hollande président", "on a gagné". Les cris de joie ont fusé sous le porche de l'ancien Hôtel de ville de Saint-Denis ce dimanche 6 mai 2012. Il était 20 heures, sur un écran géant installé dans le hall, le visage de François Hollande venait de s'afficher avec en incrustation le chiffre qui a déclenché l'explosion de joie : 51,90%. Le candidat socialiste venait d'être élu président de la République.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps en demi-teinte ce samedi

Si le soleil est majoritaire en matinée, les nuages prennent le pas sur les éclaircies et menacent de laisser tomber la pluie. Selon les prévisions de Météo France pour ce samedi 6 mai 2017, le vent devrait être lui aussi présent sur l'ensemble des littoraux.