Si le soleil est majoritaire en matinée, les nuages prennent le pas sur les éclaircies et menacent de laisser tomber la pluie. Selon les prévisions de Météo France pour ce samedi 6 mai 2017, le vent devrait être lui aussi présent sur l'ensemble des littoraux. Ci-après, le bulletin complet.

En début de matinée, les nuage intéressent une bonne moitié Nord-Est de notre département, du Sud de la côte Sauvage, au Volcan à la Plaine des Cafres et la Plaine des Palmistes, ainsi que les contreforts montagneux du Nord et de l'Est et toute la frange côtière s'étendant de Saint-Joseph, à Sainte-Rose et Sainte-Marie. Les averses parfois de bonne intensité, sont également de la partie, mais se cantonnent surtout, au Volcan, à la Plaine des Palmistes, et aux contreforts environnants.



En cours de matinée, les nuages fragmentés, gagnent l'Ouest du relief. Les averses sont généralement faibles, mais du coté du Volcan elles restent toujours soutenues.



Le long de la bordure maritime, Nord, Ouest et Sud, le soleil se complait. Tandis que sur le littoral Nord-Est de Sainte-Rose à Sainte-Marie, une amélioration se dessinent, avec des nuages qui deviennent moins présents et qui laissent passer le soleil.





L'après-midi, peu de changement est à attendre : les nuages se situent sur le relief et débordent de temps à autre sur le littoral en donnant des averses qui atteignent Le Port, Saint-Paul ou la région des Trois Bassins. Ailleurs, du coté du Volcan et de ses alentours proches les averses peuvent être, encore, de bonne intensité.



En soirée l'activité nuageuse se tasse, et c'est plus qu'une bonne partie Nord-Est de notre département, du Volcan à la Plaine de Palmistes ainsi qu'au Sud de la Côte Sauvage et au Littoral Nord-Est à être encore concernée par les nuages et les averses.



Par contre, sur les côtes Nord-Est entre Sainte-Suzanne et Saint-André, l'activité pluvieuse reprend du poil de la bête, avec de bonnes averses qui se déclarent.



En début d'après-midi, les températures Maximum culminent entre 28 à 30°C sur le littoral Ouest, 25 à 27°C sur la côte Est, 15 à 19°C au Volcan, et 22 à 23°C dans les cirques.



Le vent de Sud-Est est modéré. Les rafales entre 50 et 60km/h soufflent sur le littoral Sud et Sud-Ouest de Saint-Pierre jusqu'à l'Étang Salé, ainsi que sur les côtes Nord de Sainte-Suzanne à Saint-Denis. En montagne, au Volcan, les rafales atteignent également 50 à 60 km/h.



La mer est agitée à localement forte sur les côtes Sud par une petite houle de secteur Sud et une houle modérée d'alizé. Ailleurs, la mer est belle à peu agitée.