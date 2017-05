De l'eau marronnasse et non potable qui coule du robinet : c'est le quotidien des habitants du nord de Saint-André, régulièrement sous le coup des communiqués de la Cise informant de la dégradation de l'eau. Réunis sous l'étiquette du " collectif de l'eau de Saint-André ", ils sont près de 1000 à se plaindre de la mauvaise qualité de l'or bleu. Et par extension, d'une augmentation insupportable des tarifs des factures d'assainissement. Ils demandent des travaux rapides de potabilisation et des déductions financières.

"Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-André du maintien de la dégradation de la qualité de l’eau" : cette phrase, ensuite suivie des secteurs concernés, est un sempiternel refrain qui n’a que trop duré au regard de certains habitants de la commune. Réunis sous l’égide du "collectif de l’eau de Saint-André", ils sont près de 1000 membres à partager quotidiennement un ras-le-bol face à l’eau maronnasse qui coule de leurs robinets. "C’est fin mars qu’on a décidé de rassembler du monde, sur Facebook en premier lieu" indique Primilla Cevamy, combattante de la première heure.



Elle précise que c’est toute une partie nord de la ville qui est concernée. Dans son dernier communiqué, la Cise évoque en effet les secteurs suivants : le centre-ville, la Cressonnière, Patelin, Ravine Creuse, Mille Roches, Bras des Chevrettes, bras Mousseline, L’Hermitage et les Citronniers. La compagnie des eaux explique cette dégradation de la qualité de l’eau par les fortes pluies. Sauf que, selon les membres du collectif, cette situation est régulière. Comme en témoignent de multiples témoignages sur le groupe Facebook créé à cet effet. "Mes filles et moi, nous ne buvons pas l’eau du robinet, sinon c’est une gastro assurée. Lorsqu’il y a de la pluie, se brosser les dents ou faire cuire le riz, c’est avec de l’eau minérale", "Moi, j’achète pour plus de 30 euros de bouteilles d’eau tous les mois, on est à deux", "On débourse de l’argent pour régler des factures d’eau imbuvables, limite c’est juste pour faire la lessive et tirer la chasse d’eau puisque la douche peut entraîner des démangeaisons pour les peaux fragiles", et ainsi de suite.

- Une pétition pour demander des travaux de potabilisation -



Le collectif a déjà mené une mobilisation devant les locaux de la Cise à Saint-André. Sans rencontrer un cadre de la compagnie des eaux ou un élu de la municipalité. Leurs revendications portent en premier lieu sur une déduction financière de ces restrictions fréquentes de consommation. D’autre part, le collectif s’étonne en comparant les situations de leur commune avec celle de Salazie : neuf stations de potabilisation ont été installées sur le cirque. Selon Primilla Cévamy, la station de potabilisation prévue à Saint-André est actuellement "toujours à l’étude". En attendant, les habitants concernés n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers les rayons de bouteille d’eau des supermarchés.



D’autant plus que le collectif pointe aussi du doigt une augmentation "insupportable" de la facture d’assainissement. Eau usée ou eau potable, le combat se rejoint et épuise les concernés. Une pétition a été lancée pour attirer l’attention de la municipalité et de la compagnie des eaux. Elle a rassemblé, pour le moment, "600 signatures écrites" et environ 350 en ligne. En plus des déductions sur les factures, les signataires réclament une révision des tarifs et des travaux de potabilisation rapides.



Et si la Cise affirme par ailleurs que cette eau peut être utilisée pour "tous les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage)", les membres du collectif s’y refusent. "L’eau est sale, marron, il y a des résidus ! On ne peut pas se baigner avec, c’est un risque pour notre santé" estime Primilla Cévamy, horripilée par cette situation qui s’installe dans la durée. Dans l’espoir qu’enfin, la pluie puisse passer sans que l’eau du robinet ne soit impactée.

Pour rappel, en 2016, l’ARS avait présenté un plan d’action dans but d’améliorer l’eau du robinet sur l’île. Selon les études menées par l’agence, ils étaient seulement 43 % sur l’ensemble des abonnés à être alimentés par une eau conforme à des taux de potabilisation optimale.