Une messe du souvenir en hommage au caporal-chef Alexandre Rivière, tué le mercredi 20 avril 2011 dans le Nord-Est de l'Afghanistan, a été célébrée ce samedi 7 mai 2011 à la paroisse de la Rivière des Pluies à Sainte-Marie. La cérémonie s'était déroulée en l'église Saint-François Xavier de la paroisse en présence du préfet de l'époque, Michel Lalande.

Appartenant au 2e régiment d'infanterie de marine basé au Mans dans la Sarthe, le jeune homme de 23 ans, originaire de Sainte-Marie, a été tué le 20 avril 2011, alors qu'il était en mission dans le Nord-Est de l'Afghanistan. Son véhicule blindé a sauté sur une mine artisanale dans le Sud de Kapisa dans le district de Tagab. Neuf autres soldats avaient également été blessés, dont trois grièvement, dans l'explosion.

Le caporal Alexandre Rivière, marié et père d'une fillette d'un an, s'était engagé en 2007 et il était en mission en Afghanistan depuis décembre 2010. Il avait auparavant servi au Tchad, dans le cadre de l'Eufor, de mars à juin 2008, et en Côte d'Ivoire au sein de l'opération Licorne de juillet à octobre 2009.