Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule face aux Alliés et marque la fin de la Seconde guerre mondiale. Les célébrations éclatent en Europe et notamment à Paris. Le conflit mondial, initié par l'Allemagne d'Adolf Hitler, a fait plus de 60 millions de morts dans le monde et fût le théâtre entre autres atrocités, du génocide des peuples juifs et tsiganes. (Photo d'illustration)