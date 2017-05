BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 8 mai 2017



- La Réunion pour Macron à 60,8%

- LIVE - Emmanuel Macron élu président de la République

- Emmanuel Macron, plus jeune président de la Vème République. Retour sur le parcours du nouveau chef de l'État

- Macron à l'AFP - "Une nouvelle page s'ouvre", "Celle de l'espoir et de la confiance retrouvés"

- Après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République : les réactions à La Réunion

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil brille sur une majeure partie de l'île

La Réunion pour Macron à 60,26%

Emmanuel Macron sort vainqueur du second tour de l'élection présidentielle, à La Réunion comme au niveau national. Mais son adversaire Marine Le Pen a tout de même rallié près de 40% des suffrages exprimés dans notre île, où l'abstention a reculé par rapport au premier tour.

Emmanuel Macron élu président de la République

La France a élu son nouveau président : c'est Emmanuel Macron qui, à 39 ans, devient le plus jeune chef de l'État de la Ve République avec 65,5 % des suffrages selon les premières estimations donnée à 22h (Heure de La Réunion). Le leader du mouvement En Marche ! atteint la plus haute marche de l'Elysée en devançant largement son adversaire Marine Le Pen. Les 906 bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19 heures à La Réunion. Sur le département, le taux de participation pour le second tour s'élève à 62,91 %, une forte baisse par rapport à 2012 où il était à 69,20 % à la même heure.

Emmanuel Macron, plus jeune président de la Vème République. Retour sur le parcours du nouveau chef de l'État

Ce dimanche 7 mai 2017, la France a élu son nouveau président : Emmanuel Macron, 39 ans et plus jeune chef de l'État de la cinquième République. Du ministère de l'économie à la Banque Rotschild en passant par l'Ena, zoom sur la biographie du meneur du tout jeune mouvement En marche !. Une bonne dose d'intuition, une part de risque et un joli concours de circonstances ont guidé Emmanuel Macron vers l'Elysée en empruntant la voie express, quelques mois après avoir lancé son parti et chamboulé le paysage politique.

Macron à l'AFP - "Une nouvelle page s'ouvre", "Celle de l'espoir et de la confiance retrouvés"

Emmanuel Macron, élu dimanche président de la République, a déclaré à l'AFP qu'une "nouvelle page s'ouvre" pour la France, souhaitant que ce soit celle "de l'espoir et de la confiance retrouvés".

Après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République : les réactions à La Réunion

Voici les réactions des personnalités de La Réunion après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil brille sur une majeure partie de l'île

Il était attendu et il fait son grand retour : le soleil devrait briller sur une majeure partie de l'île ce lundi 8 mai 2017. Des averses devraient néanmoins pointer le bout de leur nez dans l'après-midi, selon les prévisions de Météo France. Côté températures, le début de la saison fraîche se fait légèrement ressentir.