Il était attendu et il fait son grand retour : le soleil devrait briller sur une majeure partie de l'île ce lundi 8 mai 2017. Des averses devraient néanmoins pointer le bout de leur nez dans l'après-midi, selon les prévisions de Météo France. Côté températures, le début de la saison fraîche se fait légèrement ressentir.

Il était attendu et il fait son grand retour : le soleil devrait briller sur une majeure partie de l'île ce lundi 8 mai 2017. Des averses devraient néanmoins pointer le bout de leur nez dans l'après-midi, selon les prévisions de Météo France. Côté températures, le début de la saison fraîche se fait légèrement ressentir.

Des averses devraient cependant persister sur la région du Volcan, en cours de matinée. Quelques nuages devraient également circuler sur le littoral Est. Ailleurs, sur le reste du département, le soleil fait son grand retour. Avec la montée du mercure, en fin de matinée les nuages s'emparent de nouveau de l'intérieur de l'île en commençant par les plaines de l'Est. C'est ensuite au tour des cirques.



Un peu plus tard dans l'après-midi, des averses localisées dans les hauteurs de l'Ouest viennent arroser les terres de Bois de Nèfles et du Dimitile. Toujours dans un flux soutenu de secteur Est, les nuages débordent sur la route en corniche, accompagnés de quelques averses de courte durée.

Les rafales de vent, dans ce flux de secteur est, approchent les 50 km/h sur le Sud Sauvage, et le vent entre temporairement dans la baie de la Possession.



Les températures maximales atteignent 24 à 29 degrés sur le littoral d'est en ouest, 15 degrés au Volcan, 23 degrés dans les cirques et 28 degrés à Saint-Denis.



La mer est agitée à localement forte au vent.