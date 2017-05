Le temps passe vite. Et pour cause, le groupe Baster fêtait le 9 mai 2003 ses vingt ans. C'est dans une explosion de rythme et un tourbillon d'accords de guitare que l'un des plus célèbres groupes réunionnais avait d'ailleurs fêté son anniversaire dans un théâtre de Saint-Gilles plein à craquer. Le public et les fans se souviennent surement encore du moment de pur bonheur offert par Thierry Gauliris et les siens.

Any Grondin, de Ziskakan et sa fille Maya, Bernard Grondin de Ravan, Frédéric Joron de Ousanoussava, Guyto Gauliris, Jean-Claude Viadère s'étaient joints à la fête, pour le plus grand bonheur du public, venu réécouter encore et encore les titres les plus connus du groupe tels que "Mamay Lontan"...

Ou "Un Inn Ti Mamzel"