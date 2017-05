BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi :



- Et maintenant les législatives dans un paysage politique réunionnais bouleversé

- Le premier gouvernement de Macron au centre des spéculations

- [VIDEO] Macron président : une bonne nouvelle ?

- Ça s'est passé un 9 mai - 2003 - Le groupe Baster souffle ses 20 bougies

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Soley i pèt !

Et maintenant les législatives dans un paysage politique réunionnais bouleversé

La défaite historique du PS et des Républicains, couplée à la montée du FN, brouillent les cartes politiques locales après la présidentielle. Il reste à savoir comment le paysage va se recomposer : lepénisme et macronisme seront-ils capables de s'y installer durablement ?

Le premier gouvernement de Macron au centre des spéculations

Quel Premier ministre? Qui choisir pour composer un gouvernement de recomposition politique? Les spéculations allaient bon train lundi sur les options d'Emmanuel Macron pour la mise en place de son exécutif, avec en vue la bataille des législatives.

Nous vous avons posé la question - [VIDEO] Macron président : une bonne nouvelle ?

Dès le lendemain du scrutin, les passants interrogés au détour d'une rue, devant un café ou près de la plage ont exprimé leur joie ou leur déception quant au résultat de l'élection présidentielle. En effet, si Emmanuel Macron a récolté plus de 60% des suffrages, certains auraient préféré voir Marine Le Pen à l'Elysée. D'ici la passation de pouvoir qui se tiendra dimanche, les sondés souhaitent "bonne chance" au nouveau président maintenant "en marche".

Ça s'est passé un 9 mai - 2003 - Le groupe Baster souffle ses 20 bougies

Le temps passe vite. Et pour cause, le groupe Baster fêtait le 9 mai 2003 ses vingt ans. C'est dans une explosion de rythme et un tourbillon d'accords de guitare que l'un des plus célèbres groupes réunionnais avait d'ailleurs fêté son anniversaire dans un théâtre de Saint-Gilles plein à craquer. Le public et les fans se souviennent surement encore du moment de pur bonheur offert par Thierry Gauliris et les siens.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Soley i pèt !

Selon les prévisions de Météo France, le beau temps est au rendez-vous de ce mardi 9 mai 2017. Sur le littoral, les éclaircies sont belles et permettent de profiter de la plage. Le soleil est également présent sur les hauteurs.