Jeudi 4 mai à 21h, 3 lauréats ont été distingués : le Trophée Entreprise et Territoire à été remis à l'entreprise Tradition 974, ZEOP s'est vu remettre le prix spécial du jury et Bureau Recyclage a gagné le prix de la meilleur plaidoirie étudiante. Le Trophée Entreprise et Territoire récompense les bonnes pratiques entrepreneuriales en termes de développement local et tisse un lien entre la jeunesse et les entreprises réunionnaises.

La Première édition du Trophée Entreprise et Territoire a été remportée par l’entreprise Tradition 974 avec l’équipe d’étudiants composée de Robin Chartier, Arjun Narsy et Indiana Brunin. Elle s’est particulièrement illustrée dans la transformation, la promotion et valorisation des produits traditionnels de notre l’île ainsi que dans l’intégration professionnelle de jeunes en difficulté. Pendant la délibération, le jury a décidé de remettre un prix spécial pour l’exemplarité de sa démarche RSE à l’entreprise ZEOP associée aux étudiants Farhani Mladjao, Sandrine Cordon, Hammaad Noorgate et Chloé Moutien.

Porté par la CPME Réunion et Groupama Océan Indien, le Trophée Entreprise et Territoire est le prix qui récompense les TPE/PME qui ont à cœur de mettre l’Homme, l’environnement et l’ancrage territorial au centre de leurs préoccupations. Pour départager les candidats, un jury a noté les entreprises selon 5 critères : la mise en valeur du territoire, le développement économique, la responsabilité environnementale, les préoccupations sociales et la gouvernance de l’organisation. Stéphano Dijoux, Président de Groupama Océan Indien a exprimé son enthousiasme "d’avoir participé à mettre en lumière les entreprises réunionnaises qui agissent de manière bénéfique pour notre région".

Le Trophée Entreprise et Territoire tisse également un lien entre la jeunesse et les entreprises réunionnaises. Chaque entreprise candidate sélectionnée pour le trophée s’est vue attribuer une équipe d’étudiants de l’IAE pour identifier ses initiatives pour le territoire et défendre ainsi sa candidature devant un jury. L’équipe d’étudiants constituée de Benjamin Forot, Marie Galaor et Marie-Priscilla Gaze qui défendait l’entreprise Bureau Recyclage a été jugée la plus convaincante : elle s’est vue remettre le prix de la meilleure plaidoirie ainsi que des bons multimédias dans les espaces Leclerc et un sac vintage Air France. Dominique Vienne, Président de la

CPME Réunion estime que "cette première édition a été un réel moment d’émotions et une mise en exergue des entrepreneurs qu’on ne voit pas suffisamment" et il "donne rendez-vous aux entreprises réunionnaises l’année prochaine pour la 2 ème édition du trophée".

Cédric Daly, dirigeant de l’entreprise Tradition 974 et vainqueur du trophée a déclaré "il y a quelques années, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour le territoire et mettre La Réunion en lèr, la réponse m’est apparue évidente, j’ai crééune entreprise pour valoriser les produits de notre région". Il s’est vu offrir un pack d’accompagnement pour des salons professionnels d’une valeur de 2000 euros par la Région Réunion, un billet A/R sur Air France pour la métropole, la création ou la refonte du site internet de son entreprise par les sociétés Sodirel et Webdesign, le tournage de sa vidéo d’entreprise par le service audiovisuel O’TV, un dossier dans le magazine Talents et Territoire et une double-page dans le magazine RéuniMag.

Dominique Vienne a conclu la soirée en déclarant qu’"il n’y a pas de petites et de grandes entreprises : il n’y a que des grands entrepreneurs qui ont pris le risque de réaliser un rêve, leur rêve ! Les TPE PME sont des producteurs de bien commun et d’emplois durables, non délocalisables. C’est ce que nous valorisons avec ce trophée : soyons fiers de nos TPE PME, soyons fiers de notre économie réunionnaise".