Voici les titres développés ce mercredi :



- Bailleurs sociaux : construction neuve et rénovation de l'ancien comme objectif commun

- C'est la der des der - Hollande préside mercredi son dernier Conseil des ministres

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil majoritaire

- Ça s'est passé un 10 mai - 2013 - Un homme s'immole par le feu au tribunal

- Thierry Robert : "Si mon destin est d'être ministre aujourd'hui, je le serai"

Un état des lieux du logement social à La Réunion a été dressé - [AUDIO] Bailleurs sociaux : construction neuve et rénovation de l'ancien comme objectif commun

L'association régionale des maîtres d'ouvrage sociaux et aménageurs (ARMOS oi) a dressé un état des lieux du logement social à La Réunion et l'a présenté à la presse ce mardi 9 mai 2017. Avec près de 70 000 logements sur le territoire, le groupe, qui réunit l'intégralité des bailleurs sociaux de l'île compte optimiser la construction neuve, continuer la réhabilitation du parc ancien et faciliter la lecture des demandes en les centralisant dans un guichet unique. Cette année, 2 000 constructions sont prévues cette année, tandis que 20 000 dossiers ont été recensés.

C'est la der des der - Hollande préside mercredi son dernier Conseil des ministres

François Hollande préside mercredi son ultime Conseil des ministres avec le gouvernement au grand complet, quatre jours avant de remettre dimanche les clés de l'Elysée à son successeur Emmanuel Macron.

Législatives - LR valide son projet et tente de s'afficher uni face à Macron

Les Républicains ont validé mardi sans vote leur projet amendé en vue des législatives, affichant leur unité, malgré le souhait de certains d'entre eux de rallier le camp d'Emmanuel Macron, qui est à la recherche d'alliés de droite.

Thierry Robert : "Si mon destin est d'être ministre aujourd'hui, je le serai"

Après l'élection d'Emmanuel Macron à la Présidence de la République, Thierry Robert a tenu un point presse ce mardi 9 mai 2017. Le maire de Saint-Leu, qui a été le soutien du candidat du mouvement En Marche ! pour la campagne présidentielle se dit prêt à endosser le rôle de ministre si cela devait lui être proposé, à quelques jours de la formation du nouveau gouvernement. "Avant l'heure ce n'est pas l'heure (...) Si mon destin est d'être ministre aujourd'hui, je le serai. Si ce n'est pas mon destin je ne le serai pas et je continuerai le travail que j'ai commencé en politique" a-t-il lancé.

Ça s'est passé un 10 mai - 2013 - Un homme s'immole par le feu au tribunal

Matin du 10 mai 2013. Un homme s'immole par le feu au palais de justice de Saint-Denis. Le désespéré s'asperge d'essence et enflamme le liquide à l'entrée du tribunal. Il court dans la salle des pas perdus. Des témoins viennent à son aide et tentent d'éteindre le feu. Alertés, les secours se rendent sur les lieux et parviennent à sauver le malheureux gravement brûlé.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil majoritaire

Malgré les entrées maritimes, le temps se présente plutôt clément ce mercredi matin, si l'on en croît les prévisions de Météo-France. Le ciel bleu persiste sauf sur les hauteurs de l'Ouest où la pluie pourrait faire une brève apparition dans l'après-midi.