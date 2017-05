Après le temps de la présidentielle, vient celui des législatives qui désigneront les sept député(e)s de La Réunion pour les cinq prochaines années. Le scrutin aura lieu le dimanche 11 juin et le dimanche 18 juin 2017. Les candidatures pour ces élections seront réceptionner en préfecture du lundi 15 mai à 8h30jusqu'au vendredi 19 mai 2017 à 18h, indique la préfecture

"Toutes les déclarations de candidature seront déposées personnellement par le candidat ou son suppléant en double exemplaire à la préfecture (Direction de la citoyenneté et de la légalité – bureau des élections – 6 rue des Messageries à Saint-Denis)" souligne la préfecture.

Les candidatures seront recçus du du lundi 15 mai jusqu’au vendredi 19 mai 2017, à 18h et en cas de second tour, à partir du lundi 12 juin jusqu’au mardi 13 juin à 18 h, dans les mêmes conditions.

L’accueil est effectué tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h (à l'exception du vendredi 19 mai et du mardi 13 juin où l'horaire de fermeture est fixé à 18h). Les candidats sont invités par la préfecture à prendre rendez-vous, notamment par courriel.

"Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis. Le candidat ou son suppléant ne peuvent pas désigner un mandataire à l’effet de déposer une candidature" précisent les services préfectoraux.

Les emplacements d’affichage seront ensuite attribués en fonction d’un tirage au sort effectué par l’autorité qui reçoit les candidatures. Le candidat pourra assister personnellement ou se faire représenter par un mandataire à ce tirage au sort qui interviendra à l’issue du délai de dépôt des candidatures.

La campagne électorale sera ouverte le lundi 22 mai 2017 à 0 heure et close le samedi 10 juin 2017 à minuit pour le premier tour, et le cas échéant, du lundi 12 juin 2017 à zéro heure jusqu’au samedi 17 juin 2017 à minuit pour le second tour.

Pour tous renseignements relatifs à l’organisation de ce scrutin et pour toutes précisions sur les modalités de dépôt des candidatures, un mémento à l’usage des candidats comprenant les imprimés de déclaration est disponible sur le site des services de l’État à La Réunion www.reunion.gouv.fr (http://www.reunion.gouv.fr/candidats-retrouvez-le-memento-a-l-attention-des-a2759.html).

Les candidats peuvent également contacter le bureau des élections de la préfecture par voie électronique : elections@reunion.pref.gouv.fr

Plus d'informtation en suivant ce lien http://www.reunion.gouv.fr/elections-legislatives-11-et-18-juin-2017-a2805.html