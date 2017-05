Le 11 mai 1981, la légende Bob Marley meurt des suites d'un cancer, à l'âge de 36 ans. L'artiste jamaïcain, qui a propulsé la musique reggae et la culture rastafari à l'international a laissé un héritage musical riche d'une dizaine d'albums enregistrés avec les Wailers. Redemption Song, No Woman No Cry, ou encore Get Up Stand Up font aujourd'hui partie des succès mondiaux de la musique, tandis que l'artiste a vendu plus de 200 millions de disques. Robert Nesta Marley de son vrai prénom, a par sa musique dénoncé la négation des personnes noires et le régime colonial. Il a été et restera un symbole de liberté et d'émancipation.

