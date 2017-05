Voici les titres développés ce jeudi :



- Abeilles : le varroa met en danger l'apiculture locale

- Jardin de l'Etat - 13 mai 2017 - Saint-Denis - Une journée d'amour pour les chiens et les chats

- Tourisme - Le premier trimestre 2017 plus que positif selon l'IRT

- Conseil départemental de La Réunion - [VIDEO] L'accession à la propriété simplifiée par une aide

- [VIDEO] Ça s'est passé un 11 mai... 1981 : Bob Marley rejoint le Jah

Voici les titres développés ce jeudi :



- Abeilles : le varroa met en danger l'apiculture locale

- Jardin de l'Etat - 13 mai 2017 - Saint-Denis - Une journée d'amour pour les chiens et les chats

- Tourisme - Le premier trimestre 2017 plus que positif selon l'IRT

- Conseil départemental de La Réunion - [VIDEO] L'accession à la propriété simplifiée par une aide

- [VIDEO] Ça s'est passé un 11 mai... 1981 : Bob Marley rejoint le Jah

Abeilles : le varroa met en danger l'apiculture locale

Bête noire des apiculteurs sur tous les continents, le voici maintenant dans les ruchers de La Réunion. Le parasite Varroa, mortel pour les populations d'abeilles, a été découvert ce jeudi 4 mai 2017 dans les ruches sentinelles du lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis, gérées par le Groupement de défense sanitaire (GDS). Un arrêté préfectoral a été publié dès le samedi 6 mai, 48 heures après la découverte du parasite. Il interdit la transhumance et le déplacement des colonies d'abeilles jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'ici, les ruches à La Réunion faisaient partie de l'un des rares territoires au monde à être épargné par le varroose, maladie transmise par cet acarien. Toutefois, la production et la commercialisation du miel n'est pas en danger et non concernée par le présent arrêté.

Jardin de l'Etat - 13 mai 2017 - Saint-Denis - Une journée d'amour pour les chiens et les chats

Amoureux et amoureuses des animaux de compagnie pourront trouver leur bonheur le 13 mai 2017. Le conseil départemental ouvre les portes du Jardin de l'Etat de Saint-Denis à l'occasion de la Journée d'amour : chiens et chats.

Tourisme - Le premier trimestre 2017 plus que positif selon l'IRT

"Le premier trimestre de l'année 2017 vient s'inscrire dans la continuité d'une exceptionnelle année 2016 en terme d'activité touristique sur l'île de La Réunion" selon les derniers chiffres émis par l'Ile de La Réunion Tourisme, dont nous publions le communiqué dans son intégralité ci-après.

Conseil départemental de La Réunion - [VIDEO] L'accession à la propriété simplifiée par une aide

Le Département de La Réunion propose une aide à l'accession à la propriété des locataires du parc locatif social. Cette subvention permet de compléter le plan de financement chez un bailleur social ayant signé une convention avec le Département (SEMADER, SIDR, SEMAC, SHLMR). En 2016, une centaine de personnes a pu bénéficier de ce coup de pouce financier.

[VIDEO] Ça s'est passé un 11 mai... 1981 : Bob Marley rejoint Jah

Le 11 mai 1981, la légende Bob Marley meurt des suites d'un cancer, à l'âge de 36 ans. L'artiste jamaïcain, qui a propulsé la musique reggae et la culture rastafari à l'international a laissé un héritage musical riche d'une dizaine d'albums enregistrés avec les Wailers. Redemption Song, No Woman No Cry, ou encore Get Up Stand Up font aujourd'hui partie des succès mondiaux de la musique, tandis que l'artiste vendu plus de 200 millions de disques. Robert Nesta Marley de son vrai prénom, a par sa musique dénoncé la négation des personnes noires et le régime colonial. Il a été et restera un symbole de liberté et d'émancipation.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Comme une impression de beau temps

Le ciel pourrait faire une mauvaise blague dès le lever du jour si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 11 mai. Mais non, les nuages finissent par céder la place au grand soleil, sur une large partie de La Réunion.