Ce jeudi 11 mai 2017, le parti "En Marche !" a dévoilé une partie de ses candidats pour les élections législatives 2017. Deux noms ont été annoncés pour le département réunionnais, ceux de Thierry Robert et de Léopoldine Settama. Selon lexpress.fr, le député-maire de Saint-Leu pourrait finalement être désinvesti de la liste. En cause : une affaire de diffamation pour laquelle il a été condamné, sans que la condamnation soit définitive puisque l'élu a engagé un pourvoi en cassation. Un casier judiciaire vierge était la condamnation sine qua non du parti. "Je rappelle que les affaires citées sont toujours en cours et qu'à ce jour, conformément aux exigences d'En Marche, je dispose d'un casier judiciaire vierge" a précisé Thierry Robert.

Ce jeudi 11 mai 2017, le parti "En Marche !" a dévoilé une partie de ses candidats pour les élections législatives 2017. Deux noms ont été annoncés pour le département réunionnais, ceux de Thierry Robert et de Léopoldine Settama. Selon lexpress.fr, le député-maire de Saint-Leu pourrait finalement être désinvesti de la liste. En cause : une affaire de diffamation pour laquelle il a été condamné, sans que la condamnation soit définitive puisque l'élu a engagé un pourvoi en cassation. Un casier judiciaire vierge était la condamnation sine qua non du parti. "Je rappelle que les affaires citées sont toujours en cours et qu'à ce jour, conformément aux exigences d'En Marche, je dispose d'un casier judiciaire vierge" a précisé Thierry Robert.

Selon lexpress.fr, la République en marche a affirmé dès ce jeudi soir que "le nom de Thierry Robert sera rayé de la liste" et qu'il "s'agit d'une erreur".

Le député-maire de Saint-Leu a souhaité réagir via un communiqué, que nous publions ci-dessous :

"De façon systématique, à l'approche ou lors d'événements politiques, des personnes mal intentionnées tentent de me déstabiliser en portant atteinte à mon image.

Ce fut par exemple le cas le jour de l'arrivée à La Réunion d'Emmanuel Macron alors candidat, ce fut le cas aussi à la veille du second tour de l'élection présidentielle.

Il est difficile de dresser une liste exhaustive de ce genre de manœuvres politiciennes tant elles ont été nombreuses tout au long de mon parcours. Au moins 18 fois j'ai été attaqué et à chaque fois, j'ai été blanchi. Je regrette que les enjeux politiques locaux et les méthodes de caniveau employées trouvent cet écho.

Je rappelle que les affaires citées sont toujours en cours et qu'à ce jour, conformément aux exigences d'En Marche, je dispose d'un casier judiciaire vierge.

Pour ma part, je suis déterminé à poursuivre mon engagement au service de la population, convaincu encore plus à l'issue de l'élection présidentielle que ce qu'attendent de nous nos concitoyens n’est rien d’autre qu’un travail acharné au service du pays et non que les énergies soient consacrées aux sinistres de comptes politiciens."

Pour rappel, il figurait dans la liste des 428 premiers sélectionnés par le parti d'Emmanuel Macron.

www.ipreunion.com