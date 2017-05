Le CRIJ Réunion (Centre régional d' information jeunesse) organise, dans ses locaux, une exposition ayant pour intitulée : " Vers une Europe plus, unie. L'héritages des Traités de Rome pour l'Europe d'aujourd'hui ", dans le cadre du joli mois de l'Europe. Cette exposition, ouverte à tout public, se déroulera jusqu'au 9 juin 2017. Des visites, des journées portes ouvertes, des concours seront également prévus. Une journée spéciale est programmée le 17 mai 2017.

Une matinée, organisée le 17 mai, convie le public ainsi que des élus et des personnels de collectivités territoriales à découvrir l’exposition sur l’Europe. Les invités pourront également participer à un atelier débat sur l'avenir de l'Union Européenne de 9h à 12H30.

L’objectif du CRIJ Réunion est de sensibiliser les décideurs et tous les Réunionnais sur les origines, le présent et le devenir de l’Union Européenne. Les invités pourront également donner leur avis sur les scenarii d’avenir proposés par la commission européenne. L’avis des citoyens, sur l’avenir des pays membres et de leurs voisins, sera rapporté à la commission.

