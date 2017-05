Un appel aux dons a été lancé par l'établissement français du sang (EFS) ce jeudi 11 mai 2017 : une baisse de la fréquentation des collectes est constatée depuis près de 15 jours. L'EFS rappelle qu'il est "plus que jamais important de rester mobilisés", surtout dans cette période du mois de mai, entre vacances scolaires et jours fériés. Nous publions le communiqué de l'établissement ci-dessous. Vous pourrez retrouver les dates et lieux des collectes prévues en cette fin de semaine et ce week-end.

L’Etablissement français du sang lance une nouvelle campagne afin de sensibiliser au don de sang : une baisse de la fréquentation des collectes est constatée depuis près de quinze jours. Il est plus que jamais important de rester mobilisés, surtout en cette période délicate du mois de Mai ( vacances scolaires, nombreux fériés) où les besoins des malades restent soutenus.

La générosité de chacun est essentielle.

Donneurs universels O+ et O-, vous êtes particulièrement recherchés et vos dons sont d’une nécessité vitale.

Un don de sang ne prend que 45 minutes, de l’accueil à la collation. Le prélèvement en lui-même dure 10 min.

Seulement 3 % de la population (en âge de donner) passe à l’action. Les malades ont besoin de la générosité des donneurs. Aucun produit ne peut se substituer au don de sang. La durée de vie des produits sanguins est courte : 42 jours pour les globules rouges, seulement 5 jours pour les plaquettes.

Passez à l’acte :

Venez donner votre sang dans l’un des 2 sites fixes de prélèvement de l’EFS (avec ou rendez-vous) ou sur le point de collecte le plus proche de vous :



- EFS ST DENIS Bellepierre 0262 90 53 81

- EFS St PIERRE 58 rue Suffren 0262 25 48 01.

Cette semaine, je donne mon sang :

Jeudi 11 mai 2017 : Jumbo Ste Marie de 12h30 à 17h00

Médiathèque R.POUDROUX de 08h30 à 12h30

Vendredi 12 mai : Jumbo Ste Marie de 12h30 à 17h00

Mairie Rivière St Louis de 08h30 à 12h30

Deux collectes ce week –end :

Samedi 13 mai 2017 :

→ EFS St Denis Chu Bellepierre de 08h à 13h

→ EFS St Pierre 58 rue Suffren en partenariat avec le Rotary Club Rivière d’Abord de 08h30 à 16h00

120 dons de sang sont nécessaires chaque jour.