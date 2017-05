Le ciel pourrait faire une mauvaise blague dès le lever du jour si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 11 mai. Mais non, les nuages finissent par céder la place au grand soleil, sur une large partie de La Réunion. Ci-après, le bulletin complet.

Le ciel pourrait faire une mauvaise blague dès le lever du jour si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 11 mai. Mais non, les nuages finissent par céder la place au grand soleil, sur une large partie de La Réunion. Ci-après, le bulletin complet.

Au lever du jour, les entrées maritimes de la nuit s'attardent encore un peu sur la façade Est (Salazie, Plaines de l'Est et volcan inclus) cela ne devrait pas durer. Rapidement les éclaircies reviennent et l'impression de beau temps se généralise à l'ensemble de La Réunion.



L'après-midi, les nuages de pente s accrochent au relief et glissent progressivement vers le nord pour déborder approximativement entre Saint-Paul et Saint-Denis avec une petite averse possible, mais rien de très marqué.





Vent de sud-est toujours modéré sur les côtes sud-ouest et nord-est avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h.



La mer est agitée au vent et au déferlement d'une houle de Sud-Ouest voisine de 2m le matin s'amortissant en journée.