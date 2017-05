L'enquête de l'Insee autour du budget des familles de La Réunion se poursuit. L'objectif : connaître le poids des postes de consommation, tels que le logement, l'alimentation, l'habillement, la santé, les transports ou les loisirs. Plus de 1000 Réunionnais ont déjà été interrogés. Nous publions le communiqué de l'Insee ci-dessous.

L'enquête de l'Insee autour du budget des familles de La Réunion se poursuit. L'objectif : connaître le poids des postes de consommation, tels que le logement, l'alimentation, l'habillement, la santé, les transports ou les loisirs. Plus de 1000 Réunionnais ont déjà été interrogés. Nous publions le communiqué de l'Insee ci-dessous.

Débutée le 19 septembre 2016, la réalisation par l'Insee de l’enquête Budget de famille sur la consommation et le budget des ménages se poursuit. Son objectif principal est de connaître le poids des grands postes de consommation, tels que le logement, l’alimentation, l’habillement, la santé, les transports ou les loisirs, dans le budget des ménages résidant en France. Cette enquête européenne a lieu tous les cinq ans.

Une vue complète du budget des ménages

Cette enquête permet de détailler le budget des ménages : nature des différents achats, montants, quantités, lieux d'achat, périodicité, composition et niveau des ressources. Elle permet d'analyser les liens entre les niveaux de vie et les modes de consommation des diverses catégories de ménages et de répondre à de nombreuses questions telles que :

- Où fait-on ses courses ?

- Que consomme-t-on plus à La Réunion qu’en métropole ?

- Quelles différences de consommation entre les ménages les plus modestes et les plus aisés ?

Elle est aussi utilisée pour prendre en compte les nouveaux produits dans l’indice des prix à la consommation.



Plus de 1 000 Réunionnais ont déjà été interrogés

En France, 27 500 personnes ont été tirées au hasard pour cette enquête, dont 1 660 à La Réunion. La collecte se déroule sur un an afin de tenir compte de la saisonnalité des dépenses. À ce jour, plus de 1 000 Réunionnais ont déjà répondu ; l’Insee les en remercie.

Mais il reste encore 660 personnes à interroger. Un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle, prendra contact avec eux pour les questionner à leur domicile en deux visites. La participation de chaque enquêté est fondamentale : elle détermine la qualité des résultats.

Les réponses sont anonymes et confidentielles

Comme pour toutes les enquêtes de l’Insee, les réponses sont strictement anonymes et confidentielles. Elles ne servent qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en fait la stricte obligation.

Quelques résultats issus de l’enquête précédente :

- Les ménages réunionnais consacrent 18 % de leur budget à l’achat de produits alimentaires. Ces achats sont réalisés à 79 % en grandes surfaces.

Brasset M., Levet L. et Stein F. "Les comportements alimentaires des Réunionnais", Insee Analyses Réunion n° 12, décembre 2015

- En 2011, les ménages réunionnais consacrent la moitié de leur budget aux trois grands postes de consommation que sont les transports, l’alimentation et le logement.

Brasset M., "L’alimentation, première préoccupation des ménages les plus modestes", Insee Analyses Réunion n° 2, août 2014

- L’équipement des ménages réunionnais en appareils ménagers et informatiques s’est amélioré entre 2006 et 2011. Seule l’automobile stagne.

Brasset M., "L’équipement des ménages progresse", Insee Flash Réunion n° 3, août 2014