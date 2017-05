"Le premier trimestre de l'année 2017 vient s'inscrire dans la continuité d'une exceptionnelle année 2016 en terme d'activité touristique sur l'île de La Réunion" selon les derniers chiffres émis par l'Ile de La Réunion Tourisme, dont nous publions le communiqué dans son intégralité ci-après.

Les trois premiers mois de l’année 2017 ont été particulièrement intenses pour les professionnels du tourisme de l’île puisque près de 110 000 visiteurs ont été accueillis. C’est 16% de plus, soit 15 000 touristes supplémentaires, comparativement aux trois premiers mois de l’année 2016 (qui avait pourtant déjà connue une affluence record qui n’avait plus été atteinte depuis 2012).

Les touristes de loisirs restent largement majoritaires sur l’ensemble de la fréquentation puisqu’ils représentent près de 100 000 visiteurs sur ce premier trimestre de l’année. Mieux, leur nombre a grimpé de 34 % par rapport à l’année précédente. La durée moyenne de séjour sur l’île était de 19 jours sur ce premier trimestre de l’année.



L’évolution de la fréquentation :



La France métropolitaine reste le marché le plus porteur pour l’île intense et le nombre de visiteur venus de l’hexagone a augmenté de 9% au regard du premier trimestre de l’année 2016. Mais ce sont nos voisins mauriciens qui semblent de plus en plus conquis par la destination puisque le nombre de touristes issus de l’île sœur s’est accru de 22,8%.



De même, le nombre de visiteurs venus d’Inde ou de Thaïlande a doublé depuis l’année dernière. Autre point de satisfaction : la croissance de 67% du nombre de touristes sud-africains de passage sur notre île. Le suivi des arrivées à l’aéroport de Roland Garros vient appuyer ces bons résultats puisqu’elles affichent une hausse de 5,5% par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

Cette tendance semble s’inscrire dans le temps puisque les réservations pour le deuxième trimestre 2017 progressent aussi, à date, de 8,5% comparativement au premiers mois de l’année 2016. Cette hausse est notamment portée par une augmentation des réservations venues de l’hexagone mais aussi des marchés mauricien et allemand.



Si l’hébergement affinitaire reste privilégié, l’hôtellerie a aussi réaffirmée sa place de leader en terme d’hébergement marchand sur la destination. Près de 25 000 touristes ont choisi de résider dans l’un des hôtels de l’île durant leur séjour : c’est 25% de plus qu’au début de l’année 2016.



Des touristes plus nombreux mais aussi plus satisfaits



S’ils sont de plus nombreux en plus nombreux à faire le choix de La Réunion, les visiteurs sont aussi de plus en plus satisfait de leur expérience sur l’Île Intense. Les indicateurs présentent donc non seulement une progression quantitative de la fréquentation mais soulignent aussi un net gain en terme de pertinence de notre destination et de qualité en ce qui concerne l’accueil ou les services proposés.

La quasi-totalité des touristes de passage sur l’île, soit 99 % d’entre eux, se déclarent très satisfaits ou satisfaits de l’intérêt touristique de la destination Réunion. Dans le même temps, ils sont près de 98% à se réjouir de la qualité de l’accueil sur l’île (satisfaits ou très satisfaits).



En ce sens, les hébergements touristiques semblent avoir conquis pour 96% les visiteurs de ce premier trimestre de l’année. Les professionnels de la restauration et des loisirs leur emboitent le pas puisqu’ils affichent un taux de satisfaction de la part des touristes de 94% sur la période !



L’ensemble de ces indicateurs constitue donc une réelle source de satisfaction, non seulement pour l’IRT mais aussi pour l’ensemble des professionnels locaux. Des résultats plus qu’encourageant qui nourriront l’envie de poursuivre, ensemble, cet effort en vue de la promotion de la destination.