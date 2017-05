Belle performance pour les Réunionnais lors des qualifications de la coupe du monde 2017 de street workout : la team "Bek la Barre" revient avec une médaille de bronze, décrochée face aux meilleurs internationaux, en Afrique du Sud. C'est le portois Guillaume Chamand qui l'a décrochée et qui remporte ainsi une qualification pour la compétition en Guadeloupe. Des résultats encourageants, en sachant qu'il s'agissait de leur première compétition hors département.

Ce samedi 6 mai 2017, s'est jouée la première étape de qualification pour la coupe du monde 2017 de Street Workout s’est tenue samedi dernier en Afrique du Sud. La Réunion y était représentée avec l'équipe Bek la barre composée de 3 de ses meilleurs athlètes. Le champion et meilleure chance de médaille réunionnaise Mohamed Ali ayant dû déclarer forfait suite à une blessure au coude lors de sa préparation, ce sont les jeunes Guillaume Chamand (17 ans) et Kévin Hamidona (18 ans) qui ont pris la relève face aux meilleurs athlètes Sud-Africains.

Au terme des éliminatoires et à la surprise générale, les protégés de Jean-Pierre Graziani, Chamand et Hamidona se classent respectivement 1er et 4ème. Vainqueurs chacun de leur battle en demi-finale, les deux Portois se retrouvent dans une finale à 5 face aux 3 meilleurs Sud-Africains, à l’issue de laquelle Guillaume Chamand décrochera le bronze et une qualification pour la Coupe du monde de Street Workout qui aura lieu en Guadeloupe le 2 décembre prochain. Hamidona se place la 4ème place.

Une étape de qualification pour la coupe du monde de street workout freestyle se tiendra pour la deuxième année consécutive le 9 juillet prochain au Port.