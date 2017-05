Voici les titres développés ce vendredi :



- Législatives - La République en Marche ! retire son investiture à Thierry Robert

- "Piaf fait son cinéma" à la Halle des Manifestations du Port : la Môme, en musique, en délires et en hologramme

- Le père François Glénac est décédé : les fidèles saluent la mémoire d'un "grand homme"

- Ça s'est passé un 12 mai 2016 : Dimitri Payet sélectionné en équipe de France

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : les cumulus s'accumulent

Voici les titres développés ce vendredi :



- Législatives - La République en Marche ! retire son investiture à Thierry Robert

- "Piaf fait son cinéma" à la Halle des Manifestations du Port : la Môme, en musique, en délires et en hologramme

- Le père François Glénac est décédé : les fidèles saluent la mémoire d'un "grand homme"

- Ça s'est passé un 12 mai 2016 : Dimitri Payet sélectionné en équipe de France

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : les cumulus s'accumulent

Législatives - La République en Marche ! retire son investiture à Thierry Robert

Coups de théâtre et rebondissements président à la diffusion de la liste des candidats investit par La République en Marche ! pour les législatives ce jeudi 11 mai 2017. En début de soirée le mouvement du Président Emmanuel Macron a publié une première liste avec deux noms pour La Réunion, ceux de Thierry Robert et de Léopoldine Settama. Le nom du député sortant de Saint-Leu a finalement été retiré d'une nouvelle mouture de la nouvelle liste. Plus précisément la mention "erreur" est accolé à soin nom sur le listing des candidats. Selon lexpress.fr cette décision aurait été prise en raison de de condamnations judiciaires de Thierry Robert notamment pour diffamation. En Marche exigeant de ses candidats des casiers judiciaires vierges, l'investiture n'était possible.

Spectacle - "Piaf fait son cinéma" à la Halle des Manifestations du Port - La Môme, en musique, en délires et en hologramme

Le 20 mai prochain, sur la scène de la Halle des manifestations du Port, Nicole Dambreville endosse le rôle d'Isabelle, comédienne qui elle-même devra jouer la môme Piaf, dans un spectacle produit par Louis (joué par Sébastien Payet), dont elle tombera amoureuse... Cette mise en abîme, écrit et mis en scène par Jean-Luc Cheverry, mélange danse, chant, théâtre, vidéo et hologramme sur les belles chansons d'Edith Piaf remixées par les Soulpacks.

Le père François Glénac est décédé : les fidèles saluent la mémoire d'un "grand homme"

Curé de la paroisse de Sainte-Marie depuis 2010, le père Glénac est décédé ce jeudi 11 mai 2017. Âgé de 65 ans, il a succombé à une crise cardiaque, indiquent nos confrères de Linfo.re. L'homme d'église était particulièrement actif dans le milieu catholique réunionnais. Il a exercé dans plusieurs paroisses de l'île dont celle du Chaudron. Ses obsèques seront célébrées à Sainte-Marie ce samedi 13 mai

Ça s'est passé un 12 mai - 2016 : Dimitri Payet sélectionné en équipe de France

Le 11 mai 2016, en vue de l'Euro de football organisé en France, Didier Deschamp, sélectionneur de l'équipe de France annonce que Dimitri Payet fera partie de l'aventure. Le joueur réunionnais jouait à West Ham à l'époque, avant de rejoindre l'OM pour la seconde fois.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : les cumulus s'accumulent

La semaine devrait se terminer sous un ciel nuageux, selon les prévisions de Météo France. Seule la région Sud-Ouest devrait pouvoir profiter des rayons du soleil. L'hiver austral s'annonce, avec des températures qui baissent légèrement. Les rafales de vent sont modérées.