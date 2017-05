Le 10 mai 2017, le service Contrôle Médiation Sureté de TRANSEV Services Réunion a mené une action de lutte contre les fraudes dans les transports publics. L'opération a été menée sur les réseaux Alternéo et CarSud. Au total, 101 bus et 2004 personnes ont été contrôlés.

74 personnes ont été mobilisées le 10 mai 2017. Des contrôleurs, des forces de l’ordre de police et de gendarmerie, des agents de sécurité, des accompagnateurs et des équipes de Contrôle Médiation Sureté (CMS) sont intervenus dans le sud de l’île pour mener des contrôles d’usagers de transports collectifs.

Le but de cette journée était de mener une opération conjointe de très forte envergure, de renforcer le sentiment de sécurité sur les réseaux et surtout de mettre en place une action de lutte contre la fraude en appliquant la loi Savary. Cette loi condamne les délits de soustraction (droit des agents de retenir un contrevenant jusqu’à l’arrivée de la Police), de déclaration de fausse adresse et ou de fausse identité, d’habitude et d’outrage.

Au total, ce sont 101 bus et 2004 personnes qui ont été contrôlés. 47 usagers ont écopé d’une amende pour non présentation du titre de transport. Deux individus ont, quant à eux, enfreint la loi Savary et ont été sanctionnés.

Les opérations menées avaient ainsi pour but de sensibiliser le public et plus particulièrement les usagers des transports collectifs sur les risques encourus de voyager sans titre de transport.



