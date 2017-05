Il fait partie des (très) rares qui ont joué la carte du silence depuis les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Didier Robert, président LR de la Région Réunion, est totalement silencieux depuis la victoire d'Emmanuel Macron ce 7 mai 2017. Sur son profil Facebook autrefois si actif, on ne trouve aujourd'hui que le vide depuis une dizaine de jours. Le dernier post est un laborieux appel à faire barrage à Marine Le Pen. Finies les envolées lyriques, finis les statuts à rallonge, finis les selfies triomphants. Monsieur Didier Robert, mais où êtes-vous donc passé, nous sommes très inquiets.

Il fait partie des (très) rares qui ont joué la carte du silence depuis les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Didier Robert, président LR de la Région Réunion, est totalement silencieux depuis la victoire d'Emmanuel Macron ce 7 mai 2017. Sur son profil Facebook autrefois si actif, on ne trouve aujourd'hui que le vide depuis une dizaine de jours. Le dernier post est un laborieux appel à faire barrage à Marine Le Pen. Finies les envolées lyriques, finis les statuts à rallonge, finis les selfies triomphants. Monsieur Didier Robert, mais où êtes-vous donc passé, nous sommes très inquiets.

Cher monsieur Didier Robert,

Permettez-nous de nous inquiéter. Votre absence de nouvelles qui résonne comme un silence assourdissant nous interroge… Surtout dans un tel contexte. Surtout alors qu’un président de la République est tout juste fraîchement élu. Surtout lorsque d’autres membres de votre parti n’ont pas attendu plus de quelques heures, parfois quelques minutes, pour s’exprimer. Alors, depuis le 7 mai, on attend. Les jours s’égrènent et votre profil Facebook, où vous vous exprimez régulièrement, reste désespérément vide.

Bien sûr, vous avez appelé – sans trop faire de bruit – à faire barrage à l’extrême-droite. Dans votre dernier post, vous dites croire en notre devise républicaine : liberté, égalité et fraternité.

Alors, nous sommes très inquiets, cher Monsieur Didier Robert. Car nous savons que vous n'êtes de ceux dont l'égo pourrait être froissé par la victoire d'Emmanuel Macron en France en général et à La Réunion en particulier où vous aviez appelé à voter François Fillon. Vous n'êtes évidemment pas du genre à délaisser les intérêts de La Réunion pour un "combat de coqs" avec votre éternel adversaire, Monsieur Thierry Robert, qui, lui, a soutenu le candidat d’En Marche ! lors de cette campagne. Et comme vous n'êtes pas non plus, cher Monsieur Didier Robert, du genre - mesquin , à vous rejouir de l'embrouillaminis dans laquelle ledit adversaire semble empêtrer, il est à craindre que ne donniez toujours pas de vos nouvelles



Alors cherchant désespérement à avoir de vos nouvelles, nous avons remonté le fil de vos dernières publications.

Il n’y pas si longtemps, vous étiez particulièrement actif. Avec, quasiment tous les jours, des vidéos, statuts et directs vantant François Fillon. Une nuée de selfies et photos de meeting illustrant un soutien sans failles, sur tous les fronts. Vous étiez même à Paris pour l’énième profession de foi du candidat de la droite au Trocadéro.

Un soutien ô combien louable : on en oublierait presque qu’il ne date que de novembre 2016. Si l'on oublie les multiples retournements de situation... En avril 2016, vous n'aviez pas hésité à apportez votre parrainage à François Fillon. Puis finalement, vous aviez déchanté en septembre et décidé de soutenir plutôt Nicolas Sarkozy. Deuxième parrainage au passage. Et sans autre choix au lendemain de la primaire de droite qui avait couronné François Fillon, vous vous êtes rabattu sur l'ancien premier ministre.

Mais, les profils Facebook ont de la mémoire, cher Monsieur Didier Robert. Et les posts, à moins d’être supprimés, sont toujours présents. Vous qui êtes un fervent adepte des partages sur le réseau social, vous le savez sans aucun doute.

Alors, en attendant votre réaction, nous avons jeté un œil dans vos archives. Rappelez-vous, lorsque vous condamniez sans appel les propos de François Fillon sur la colonisation. Après les propos de Nicolas Sarokzy sur "nos ancêtres les gaulois", vous n’aviez pas hésité à faire un trait d’humour en partageant une image de l’Effet Péi sur "nos ancêtres les rastas". Permettez-nous donc, monsieur Didier Robert, de nous inquiéter au vu de votre profil aujourd’hui si tristement, désespérément, sinistrement vide.



On le sait, cher Monsieur Didier Robert, que vous êtes un républicain fervent défenseur des libertés de la presse et de la démocratie. On se doute donc bien que vous n’allez pas tarder à – enfin – vous exprimer. Même si, on le sait, le chemin entre les boîtes mail de notre rédaction et de la Région est toujours semé d’embûches. Ce bug n’en finit d’ailleurs plus de durer.

Mais n’hésitez pas à utiliser tous les moyens possibles pour nous informer. Nous avançons peut-être l’idée que votre profil Facebook a été piraté ou que vos codes ont été égarés. Difficile sinon d’expliquer ce silence et ce vide régnant depuis le 5 mai sur cette page autrefois si active.

Vite, rassurez-nous cher Monsieur Didier Robert, nous sommes réellement très inquiets.

mp/www.ipreunion.com