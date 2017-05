Depuis le 10 mai se déroule la première édition de Cultur'Agri à Saint-Joseph. Un salon qui prendra fin le 14 mai 2017. Organisé par la fédération Régionale des Coopératives agricoles de La Réunion, l'événement accueille le grand public et les professionnels.

Les produits du terroir sont à l’honneur dans le sud de l’île. La première édition Cultur’Agri attend 5000 visiteurs au sein du lycée agricole de Saint-Joseph. Durant ces cinq jours, l’objectif est de promouvoir l’agriculture, le territoire et ses hommes.

Les agriculteurs sont eux aussi attendus. En effet, ces derniers peuvent découvrir les dernières innovations agricoles, assister aux démonstrations de matériels et assister à des conférences et des ateliers thématiques. Des services bancaires et des organismes de financement présents sur le salon proposent leurs solutions de paiement.

Pour un accueil amélioré des visiteurs, 700 places sont mises à disposition du public.

