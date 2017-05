Finales de handball, championnat régional de cyclisme, course à pied à Cilaos... L'agenda sportif de ce week-end est bien chargé. Retrouvez tous les événements prévus ci-dessous.

Handball: Finales du Final 4

Les finales du Final 4 sont programmées pour ce samedi au petit stade de l'Est.

Côté masculin, Case Cressonnière affrontera le Tampon à 20h30 et côté féminin, le HBF St Denis sera opposé à la Tamponnaise à 18h00.

Cyclisme: Championnat régional du contre la montre par équipes

Le Championnat régional du contre la montre par équipes aura lieu ce samedi à Saint Leu. Les équipes composées de 3 à 4 coureurs devront parcourir deux boucles de 19,3 km entre la Pointe au sel et Etang Salé (soit 38,6km). Le premier départ sera doné à 13h00 puis toutes les 3 minutes.

Cyclisme: 8ème Skoda Réunion Cyclo Tour

Anim'services organise sa 4ème cyclosportive de la saison ce dimanche avec 5 différents formats au programme. Tous les départs et arrivées se feront à Saint Paul:

- rando famille: 14km dans St Paul, départ 14h00

- randonnée: 38,4km entre le Tour des roches et l'Ermitage, départ 8h30

- rando sportive: 61km entre le Tour des Roches et St Leu, départ 8h30

- cyclosportive 90km: via St Denis, la Montagne, Sans Souci...départ à 8h00

- cyclosportive 135km: idem 90km avec une boucle par les hauts en direction de St Leu, départ à 8h00

BMX: 6ème manche de la coupe régionale

La 6ème manche de phase finale de la coupe régionale aura lieu ce dimanche sur le site de la ZAC Paul Badre du Tampon. La journée débutera par les essais à 8h30, puis se poursuivra à 10h00 avec les 3 manches qualificatives et enfin les demi finales et finales à partir de 13h00.

Course à pied: Championnat régional de montagne à St Paul

Comme chaque année, l'ACSP organise le championnat régional de montagne lors de la course du Géranium programmée pour ce dimanche. Le départ sera donné à 7h30 de Savanna pour 15km en direction de la route forestière des Cryptomérias à 1250m d'altitude. Les cadets et féminines auront un parcours adapté à leur catégorie et s'élanceront de la route Hubert de Lisle (aire parapente) pour 7,5km de course avec une arrivée identique aux 15km. Comme chaque année, la course devrait attirer plus de 800 coureurs, avec notamment les locomotives du Cospi qui tenteront de conserver ce titre qu'ils détiennent depuis plusieurs années (Duchemann 2016/2015/2014, Fontaine 2013/2011).

Triathlon: Championnat régional au Colosse

Le TC St André organise le championnat régional de triathlon ce dimanche au Colosse à St André. Le départ du triathlon sera donné à 9h30 pour 1500m de natation, 40km de vélo et 10km de course à pied. Parmi les engagés, on suivra de près Adrien Hochedé, Sébastien Macé et Elisabeth Siroux, annoncés favoris du championnat.

Un duathlon sprint sera également proposé à 8h00 avec 2,5km de course à pied, 20km de vélo et 5km de course à pied.

Haltérophilie: Championnat régional par équipes

Le club sportif Paul Jouglas (CSPJ) organise le championnat régional par équipes ce samedi au gymnase des Deux Canons de 12h00 à 19h30.



Moto: 2ème manche de championnat régional monobike

Le circuit de la Jamaique accueillera ce dimanche la 2ème manche du championnat régional de monobike, organisée par le Racer Moto Club. Pour rapel, le championnat est ouvert à différents types de catégories: Monocylindres de 50 cc à 750 cc et Bicylindres jusqu'à 750 cc 2 et 4 T.

Rugby: CCCOI

La coupe des clubs champions de l'Océan Indien est programmée ce samedi après midi au stade Lambrakis du Port. A 15h00, le RC St Paul2 affrontera le RC Mamoudzou, à 17h00 Etang Salé défiera le Western Cow Boy (Maurice) et à 19h00 le RC St Paul rencontrera le FTM Tana.

Course à pied: Cilaos Night

Cilaos Trail Addict organise une course de 10km nocturne en individuel et relais ce samedi soir à 19h00 à Cilaos. Le parcours est composé de deux boucles de 5km, principalement sur route dans les rues de la ville. La frontale sera évidemment obligatoire.

Auto: Rallye national de St Joseph

L'ASA Promo organise le rallye de St Joseph ce week end (hors championnat). L'épreuve débutera ce vendredi soir à 20h30 par une spéciale de démonstration non chronométrée dans les rues de la ville. Samedi, 5 épreuves spéciales seront au programme pour un total de 76,7km à partir de 11h: Bourbon Pointu 3,7km, Jean Petit – Gd Coude 13,8km, Oliviers 10,2km et Toboggan 1 et 2 24,5km. Dimanche, 4 autres spéciales seront au programme pour un total de 52,8km à partir de 10h: Matouta 1 et 2 11,1km puis Curcuma 1 et 2 15,3km.

Badminton: Open de Double du Tampon

La Plume du Tampon organise son open de double sénior ce week end au gymnase du 14ème km. Le tournoi est ouvert aux minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans dans les tableaux doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes.

Karaté: Championnat de France juniors

Le championnat de France pour les juniors aura lieu ce week end à Reims. Cinq combattants réunionnais ont pris l'avion hier pour représenter leur île sur ce championnat national.

Trail: Royal Raid à l'île Maurice

L'île Maurice sera encore la destination très prisée des traileurs réunionnais ce week end à l'occasion du Royal Raid, la plus ancienne course de l'île soeur. Trois formats seront au programme pour satisfaire tous les goûts: 15, 35 et 80km. Les coureurs du 80km auront le plaisir de courir à travers la réserve naturelle du domaine Yémen avant de retrouver ceux du 35km du côté de Jet Ranch pour avaler les gorges de la Rivière Noire puis la redoutable ascension du Parakeet.

Basketball: Finales de zone océan indien

Le lycée de St Paul IV accueillera demain les finalités de zone océan indien entre Mayotte et la Réunion. Le Vautour club de Labattoir de Mayotte affrontera à 18h00 la Tamponnaise lors de la finale féminine et à 20h30 le BC St Paul lors de la finale masculine. Les vainqueurs accèderont aux finales de la Nationale 3 .

Surf: OI Rio Pro

Johanne Defay et Jérémy Florès sont à Rio pour la 4ème manche du World Tour qui se déroule sur le spot de Saquarema jusqu'au 20 mai. En début de semaine, les deux réunionnais ont passé sans encombre le premier tour de compétition dans de solides conditions pour se qualifier directement pour le 3ème tour. Faute de vagues pendant deux jours, la compétition devrait reprendre aujourd'hui pour le second tour. Johanne et Jérémy devraient à nouveau être à l'eau ce week end.